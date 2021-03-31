高官議員聲明撐改選制 建制稱「順應民意」

滅罪委員會入選委 麥美娟：具代表性

建制派議員昨見記者，「班長」廖長江表示，立法會議員日後從3種選舉方式產生，回應主流民意，確保立法會更能代表香港整體利益；建制派議員將配合相關的本地立法工作，並提出建設性建議，令未來一年的各項選舉能夠如期完成。工聯會麥美娟期望，修改選舉制度後，港府能有效施政，解決香港的深層次問題，下一步應聚焦解決民生問題。對於選委會加入地區撲滅罪行委員會等代表，麥美娟認為委員來自社會各界、熟悉社區，具足夠代表性。

特首林鄭月娥、政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超聯同6名紀律部隊首長，昨分別發聲明支持人大常委會決定。林太表示，特區政府管治團隊堅定支持新修訂，將全力以赴推動修改本地相關選舉法律，並做好公眾解說。鄭若驊聲明提到，就有關本地立法及修改相關法例，她會率領律政司全面配合政府的工作，盡早落實完善選舉制度，提升香港特區的治理效能。

行政會議非官守議員亦發聲明表示「堅定支持及歡迎」，期望修訂讓社會擺脫近年泛政治化和內耗不斷的困局，重新聚焦於拓展經濟和改善民生。

（新選舉制）