區會6席全刪 增中資人代政協代表

新安排下，功能組別新增兩個界別，商界議席由2席加至3席，新增商界（第三）是中資企業代表；另一新界別是人代、政協及全國性團體代表界。功能組別刪去5個超區議席及「區議會（一）」，共6個議席。

醫療衛生議席二合一

現任區議會（一）議員劉國勳認為，區議會日後能重回「地區諮詢組織」，他目前要處理選舉制度的本地立法工作，暫未思考會否經其他途徑再次進入立法會。

多個組別廢個人票

民主派多次當選的「資訊科技界」，改名「科技創新界」，亦由個人票和團體票混合產生議席，改為只由團體票產生。多個組別廢除個人票，包括飲食界、批發及零售界、體育演藝文化及出版界等，上述界別由建制派主導，但民主派去年嘗試搶攻；只有鄉議局、工程界、建築測量都市規劃及園境界、會計界、法律界、教育界、醫療衛生界、社會福利界、「人代政協及全國性團體代表界」共9個界別仍然保留個人票。

立法會分組點票方式亦有變動，選委會40席為一組；另一組是功能組別30席及20席直選，意味議員議案、對政府法案的修正案等須於上述組別取得過半數出席議員贊成才能通過。

（新選舉制）