直選減至20席 增40選委會議席 立會大洗牌 學者：泛民最多16席

五大選區變10個 雙議席單票制

改組後的立法會，削去5個有逾419萬選民的「超級區議會」議席，直選議席由35席減至20席。12月舉行的立法會選舉，直選選區會改劃成10個、每區兩席，以雙議席單票制取代比例代表制，即最高票兩人當選。此安排對泛民及建制派選舉部署也有影響。政府尚未公布10個選區的劃界。

候選人須選委5界別各2票提名

狄志遠：中央限制較預期緊

立法會包括直選在內的所有參選人須通過「資格審查委員會」審核；除界別選民提名，亦要在選委會5界別中各取2票提名，才能入閘，再由選民投票。民主黨主席羅健熙表示，仍要商討在新關卡下是否仍會派人參選。曾屬民主黨的新思維主席狄志遠表示，中央不採納「333」方案，即拒保留直選30席，而採用目前「432」方案，選舉限制較預期緊，但他稱既然中央表明不搞「清一色」，相信仍會讓符合「愛國者」資格的泛民入閘。

狄預料，他及被視為「中間溫和派」的人入閘機會較大，認為如泛民調整路線，不走「激進、攬炒」，相信中央應會開綠燈讓部分泛民取得提名入閘。他說泛民在直選及部分個人票的功能界別仍有空間，又點名民主黨有直選基礎及優勢，有能力贏到數席。他又認為，如泛民在選舉中做好協調，避免多人同區競爭，相信仍有力一戰，呼籲泛民不要放棄。

泛民16席只佔18％議席

2016年立選後佔43％

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，如中央收到最緊，民主派根本不能入閘；假設泛民可以及願意參選，以直選雙議席單票制，料泛民、建制在10區各取一席，即10席；功能界別有9個界別保留個人票，按以往泛民戰績可取6席，即泛民最多可取16席，與上屆選舉比較，不論議席數目及所估比例都大減，只佔六分之一。

民建聯張國鈞認為，直選議席減少，議員要考慮從其他途徑進入議會，「（現任）立法會議員本身是選委會成員，他會否在選委會中爭取，從選委會（議席）途徑再次當選入立法會？」張稱雙議席單票制下，地區直選將競爭激烈，「一個區可能只出一個建制派，但對家保守就派一人，進取就派兩人（參選）」。工聯會麥美娟表示，相信不同政黨均會思考如何在新形勢下參加議會，工聯會會考慮所有方法增加代表性和議席。

明報記者

（新選舉制）