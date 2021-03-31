民主黨斥削參選空間 行政機關不受制衡

黃浩銘：參選也守不住「關鍵少數」

羅健熙表示，人大常委會的決定讓港人感到非常失望及沮喪，立法會直選議席比例降至約22%，較1997年回歸時保守，「將回歸後的民主開放、參與選舉制度的空間一次過收回，甚至收得更緊」。他認為，新一屆立法會不能代表香港民意，亦令行政機關更加不受制衡。

社民連主席黃浩銘批評，新制度造成「比小圈子更小圈子」，中央需要更安全的選舉制度，壓縮民主派代表的民意，質疑香港是否仍有高度自治。至於社民連日後會否參選，黃浩銘反指整個民主派的參選機會渺茫，即使進入議會也守不住「關鍵少數」的三分之一議席。

羅健熙批官員篩選立法機關成員荒謬

羅健熙認為，香港的「深層次矛盾」在於民意無法透過選舉制度反映，今次修改選舉制度加劇問題，不利香港未來發展。針對參選人審查過程，他批評資格審查委員會的成員為官員，相等於由行政機關選擇立法機關的成員，加上警方國安處協助審查，做法十分荒謬。

（新選舉制）