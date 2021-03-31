資審委由官員擔任 警國安處查參選人 DQ原因不公開 消息：特首不入資審委

國安委撰意見書 資審委決定不容覆核

消息：料包括三司長政制民政局長

國安委由特首擔任主席，林太昨被問會否避席和如何避免利益衝突，她沒正面回應。

政府消息人士預料特首不會參與資審委，而三司長、政制及內地事務局長和民政事務局長則極有可能是當中委員，但仍待最後拍板。

人大常委會昨通過修訂的《基本法》附件一和附件二，沒說明資審委細節，特區在本地立法時要列出資審委的組成和運作。林太在記者會表示，目前選舉是由選舉主任決定參選人參選資格，須擁護《基本法》和效忠香港特區，過去出現參選人被DQ，說明資格審查不是新生事物。

稱選舉主任被詬病 政黨背景會被指偏頗

她續稱，資審委的成立是替代選舉主任，並稱選舉主任受人詬病，「為何那麼重要的事，交給一個公務員做，由一個人決定」，過去亦出現選舉主任被起底和恐嚇，有關責任愈趨困難，故成立資審委。至於組成，林太說：「大家擔心（是否有）政黨背景，會否偏頗，會否被人起底、被外國制裁，最近有很多人擔心誰夠膽做資審委」，故認為由主要官員擔任是適當，並得到中央信任。

警被質疑權力過大 林鄭：用好資源

新制度下，參選須通過警務處國安處的審查。被問警方有權篩選候選人，權力是否過大，林太指《港區國安法》第17條清楚訂明國安處的職責，包括第四條所指：進行反干預調查和開展國家安全審查。她說國安處有人手和資源負責，不是一般部門可做到，亦非主要官員懂得做的工作，故交給國安處做是「依法辦事」，也是用好警務處這方面的資源。

林鄭任國安委主席 未答避席否

此外，國安委由特首和官員組成，林太被問到作為國安委主席，可審查特首選舉候選人及其對手，會否存在利益衝突。她說雖然資審委不會公開DQ原因，有關決定亦不受司法覆核，「但該人是否被取消資格，是可在公眾領域得知，我看不到為何行政長官作為國安委主席，能獨自決定誰符合資格，公眾自會判斷有關決定是否正確」。林太其後再被追問會否避席，她沒回應。

全國人大常委譚耀宗認為，資審委不公開DQ原因，可能當事人都不想公開。他又稱，國安委成員若有利益衝突會申報，成員亦包括中聯辦主任。

（新選舉制）