立選增關卡 須選委5界別提名 選委最多一人42票 林鄭稱完善 學者：政制突然死亡

而由1500人組成的選委會，當中選委在立法會選舉中最多可「一人42票」；另邊廂，取消「超區」議席令逾400萬選民由「一人兩票」變回一票，特首林鄭月娥形容今次「完善」整套選舉制度是「徹底進步」。學者斥是次改變選舉制度「荒謬」，稱本港政制「不僅沒有循序漸進，是突然死亡」。

選委會區會議席全取消 個人票大減

民主黨主席羅健熙批評，政改大幅收窄民主派參政空間，立法會直選議席由35席減至20席，佔總議席比例降至約22%，較九七回歸時更保守，無助將民意帶入制度，亦與基本法訂明的「循序漸進」達至普選的原則背道而馳（見另稿）。至於會否參選，他稱民主黨需再商討，承認政改影響參選意欲。

經修訂的附件一、二今日生效（見圖），修訂擴大了選委會權力，除提名和選舉特首外，市民日後參選立法會也須取得選委會五大界別提名方能入閘；特首候選人以往只要取得不少於選委會1/8提名，修改後除要獲1/8提名，更要分別取得五大界別各至少15個選委提名；選委會以個人票選出的席位大減。立法會由70增至90席，其中40席由選委會選舉產生。資格審查委員會將取代選舉主任的角色；參選特首、選委會、立法會都要被審查。原本區議會於選委會佔117席、立法會6個區議會相關議席，全被取消。

稱愛國者「把關」 林鄭：不信人大「封殺」民主派

特首林鄭月娥說，今次是建立一套符合「一國兩制」的憲制秩序、符合香港實際情况、落實「愛國者治港」的政治體制，讓一國兩制回到正軌。她說資審委不是新事物，以確保參選進入政治體制的都是愛國者，具「把關角色」。

林太認為，要候選人取選委提名的要求不高，冀候選人得到均衡支持；現在、將來都有民主派是愛國者，不會因為民主就不愛國，否則對民主派不公道，她不相信人大政協會以「封殺式」對待想取得提名的民主派。

超區取消 400萬選民變回一票

立法會40個選委會議席以全票制產生（一選委投40票），若選委本身屬功能團體選民，加上地區直選，將來更是「一人42票」；而5席「超區」議席取消，逾400萬選民變回得一票。被問到這是進步還是退步，林太稱明白失去超區一票的市民可能不開心，但完善整個選舉制度的設計，在此情况下應可接受；她鼓勵大家用整全角度去看，修改能否達到堵塞漏洞，不令人有機可乘進入政治體制，做破壞香港、危害國家安全的行為，令政府不能施政、傷害市民利益。

五部曲廢止 林鄭：人大有需要時可聽意見再修改

林太指政改五部曲雖隨原本的附件一、二被廢止而不適用，但不代表政制不前進，人大常委會在有需要時可聽取香港各界意見，修改附件一、二。她強調，基本法有關達至特首和立法會「雙普選」的最終目標沒變，但她任期內無時間和未成熟去達到。

港澳辦副主任鄧中華接受新華社訪問時被問到反對派有否參政空間，他重申「愛國者治港」絕不是搞「清一色」和「一言堂」，絕不是說不能對港府施政提出不同或反對意見；任何有意參選的人，只要符合愛國者標準，獲足夠提名和資審委對其資格的確認，都可參選並依法當選。他稱，中央堅定推進香港民主政制發展的方向和目標沒變。

鄧中華：推進民主目標沒變 蔡子強：「安全系數」最高方案

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，中央今次改選舉制度，除立法會有9功能界別仍有個人票產生之外，其他各領域「都收到最盡」限制參選，形容是中央「安全系數」最高的方案。港大政治與公共行政學系教授陳祖為斥事件「荒謬」，指中央撕破高度自治承諾，政制「連循序漸退也說不上，是突然死亡」。

明報記者

（新選舉制）

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