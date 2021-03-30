譚耀宗：今「很可能」表決修訂附件一二

饒戈平：

應建與溫和反對派對話機制

據本報了解，人大常委會今日約中午時分將公布修訂，特首林鄭月娥早上料會向一眾行會成員簡介，下午則會見建制派，其後見記者；同時一眾司局長亦須「鋪天蓋地」宣傳。此外，建制派各板塊今日亦會到中聯辦聽取講解。

栗戰書主持會議 劉鶴周強列席

新華社報道，全國人大常委會昨開會，由委員長栗戰書主持會議，會上提請修訂《基本法》附件一、二的草案，法工委主任沈春耀作出關於兩項修訂草案的說明。據報國務院副總理劉鶴、最高人民法院院長周強等均有列席。

全國人大本月11日通過《決定》，修改香港選舉制度，包括將立法會議席增至90席；由直選、功能組別、選委會界別組成；選委會新增一個界別，並增至1500人，又會設立候選人資格審查委員會等。

饒戈平於《紫荊》雜誌撰文，表示人大接連制訂《港區國安法》、修訂選舉制度「並非偶然」；又形容一國兩制進入中期實踐，「更嚴峻、更艱巨的任務還在後面」，稱修改選舉制度涉及各階層利益調整，「必然會經歷多番博弈，難免觸發新的社會波動」，冀中央及特區「表現出集中統一、頑強高效的領導能力」。他呼籲政府投入經濟發展、民生改善，「越是專注於政治問題處理的時候，越不能放鬆經濟發展與民生改善」。