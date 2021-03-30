港鐵延後追加1.58%累積加幅 田北辰斥玩「數字遊戲」促取消

兩年觸「封頂」 餘下加幅原今年加

明年已累積2.85%

港鐵於2019年按機制計算加價3.6%，因觸動「封頂機制」，即票價加幅不得高於前一年家庭月入中位數按年變動，由於2018年有關變動為3.3%，港鐵當時只加3.3%，餘下0.3%加幅延至2021/22年實施（見上表）。

去年港鐵按機制可加價2.55%，但2019年家庭月入中位數按年變動為-2.48%，同樣觸動「封頂機制」，需凍價，港鐵遂將2.55%加幅延後追加，分別於今年及明年追加1.28%及1.27%。

港鐵昨表示，於2019年及去年延至今年實施的0.3%及1.28%加幅，「將按機制安排延後」，未表示會取消。據了解，雖然港鐵明年已累積2.85%加幅有待追加，但要視乎會否觸動明年「封頂機制」，本港疫情持續，經濟低迷下，相信家庭月入中位數按年變動不會太高，有可能繼續出現負數或低於2.85%的數據，屆時港鐵要再決定是否再延後處理。

實政圓桌田北辰形容港鐵玩「數字遊戲」、「度縮數」，認為應取消累積加幅。政府明年將再次檢討可加可減機制，田說屆時會要求政府重新定位港鐵角色，若港鐵是地產公司附加鐵路營運，政府應要求港鐵客運服務以收支平衡為大前提，不能賺錢；若是純鐵路公司，政府就要將每年的股息回饋乘客。民建聯陳恒鑌建議政府，把港鐵盈利和社會環境納入可加可減機制。