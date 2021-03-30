機制首見減價 港鐵停八折車費反增 下月起改九五折 議員批「算死草」忽視疫下負擔

運房局：已延長放寬交通補貼紓負擔

運輸及房屋局表示，一直要求港鐵按機制調整票價之餘，適切回應市民訴求，提供更多優惠；又表示政府已延長放寬「公共交通費用補貼計劃」措施的期限至12月底，並將每月補貼上限由400元增至500元，以進一步紓緩乘搭不同公共交通的市民的交通費負擔。

港鐵票價可加可減機制由兩組數據啟動，包括去年12月通脹率及去年12月運輸業名義工資指數，政府早前宣布去年12月錄得通縮0.7%，統計處昨則公布去年12月運輸業名義工資指數為-1.5%，套入機制方程式運算後，得出-1.7%結果，是機制2009年啟用以來首次得出減價結果。港鐵表示，由於調整幅度為負數，港鐵將於6月27日起按機制下調票價。

6‧27起按機制減價1.7％

4月起荃灣往銅鑼灣貴2.3元

不過，現時由政府與港鐵共同承擔的票價八折優惠，本月31日完結，政府及港鐵早前表明不再延續。港鐵表示會由4月1日起至明年1月1日其間推出5%車費優惠，即車費以九五折計算，有關優惠涵蓋使用八達通及二維碼的乘客，但不包括單程票。

值得留意的是，港鐵於6月27日起將減價1.7%，但屆時港鐵仍會按未減價前的票價基數來提供5%車費優惠。以荃灣過海至銅鑼灣的車程作例，現時八折下收費為12.1元，4月1日後九五折收費料增至14.4元。

至於港鐵都會票、各類全月通及全日通，港鐵將於7月減價，分別減10至20元不等，而港鐵會在7月至明年1月1日，額外再為港鐵都會票、各類全月通及全日通扣減50元。至於六五折「早晨折扣優惠」計劃將延續一年，至明年5月31日。

都會票全月通7月起減價

「早晨折扣」延至明年5月

實政圓桌立法會議員田北辰表示，現行票價八折優惠中，政府及港鐵均各自承擔10%車費，連同今年機制計算出的-1.7%結果，即港鐵在自身能力範圍內應承擔約12%優惠，但港鐵今次只提供5%優惠，相差達7個百分點。他稱，以港鐵一年客運200億元收入計算，7%涉及約14億元，認為港鐵按過去多年盈利，以及未來北環線等其他發展項目的收益是足以承擔，批評港鐵「算死草，計到盡」，促港鐵及政府應在疫情下延續八折優惠。

民建聯促延續八折優惠

民主黨質疑減幅不合理

民建聯立法會議員陳恒鑌稱，今次港鐵提供5%的票價減幅相當低，對市民幫助不大，亦令市民下月起實際需付車費增加，形容情况「不理想」，促請政府繼續出手延續八折優惠。

民主黨交通事務副發言人莊榮輝形容，今次港鐵做法是「明減實加」，稱機制減幅未能完全反映現時經濟狀况，而且市民因港鐵取消八折優惠後，下月起要多付車費，「很難令市民不去聯想機制無助紓緩壓力，減不到一個合理的幅度」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676