人大常委今明開會改附件一二 譚耀宗：或會表決

被問將於會上反映什麽意見，譚耀宗稱目前不作評論，待會議有結果後，公眾便會知道具體細節，「公布時還會有些說明，幫助大家了解基本法附件一、二修訂後的內容」。今次列席人大常委會會議的，包括基本法委員會副主任譚惠珠，以及港區人大代表馬逢國、黃玉山和盧瑞安。

譚：會議結束公眾便知細節

稱時間緊迫 要留時間本地立法

譚耀宗稱修改香港選舉制度具有迫切性，今次常委會主要處理上述議題；他稱香港於未來一年舉行3次選舉，時間緊迫，「工作都是一環扣一環，具緊迫性」。

劉兆佳料資審委會不容上訴

警國安處國安公署提供資料

全國港澳研究會副會長劉兆佳昨於now新聞台《大鳴大放》訪問中表示，相信本次常委會會議已能完成修訂。至於候選人資格審查委員會的組成，劉兆佳估計人數不多於10，成員數目為單數，出現爭議時以「少數服從多數」決定。他預料，警方國安處及駐港國安公署會為委員會提供參選人背景資料，例如調查參選人有否與外國聯繫。

劉兆佳相信，資審委員會的決定不容上訴，也不受司法覆核挑戰，「資格審查委員會由全國人大決定成立，不是常委會，地位很高的，決定怎麼可以給香港地方法院推翻呢？」劉說如作司法覆核，法庭或要處理機密的國安資料，中央未必允許。面對外界對資審委會的質疑，他說「有質疑都無辦法，整個選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全……不是正常做法也要接受」，稱不能簡單地從民主化角度理解。

被問民主派日後能否「入閘」，劉兆佳稱「忠誠反對派」應能繼續參選，「如果你說公民黨也好，民主黨也好，願意走出一步表現自己，想與過去告別，特別是與西方勢力聯繫，這是一個好的開端」。