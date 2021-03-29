稱非搶他校學生 津小校長：收插班有君子尺度

指有位不招生是浪費學位

本身是聖公會聖雅各小學校長的張勇邦稱，近兩年退學人數明顯增加，去年9月至今累積共16人，但認為以全校700至800多名學生來看，數字不算很多。他稱去年疫情停課，學生學習狀態未穩定，故此暫停收插班生，今年6月恢復可供申請。張勇邦說，大部分津校都會招收插班生，其校希望取錄適合學校條件的學生入讀，「學校有位不去招生，是浪費了學校的位，有學生小一未如願入學，小二、小三都試插班」。

張勇邦稱，學校收插班生有「君子尺度」，認為不應該吸納過多學生而影響其他學校，而是收取正常容額，善用教育局資源。

教局：按班級數資助 學生流動不影響

教育局回覆稱，當局向公營學校提供的資助，主要是按班級數目而非按人數計算，在學年中出現的學生流動並不會影響公營學校的班級結構。教育局稱會繼續觀察學生的流動情况及密切留意小一及中一學位供求，並與業界保持溝通，確保每年度提供足夠學位應付需求。