移民退學增 名校紛招插班生 男拔附小招小二至小六 有校10多人爭1位

明報記者

有小學校長表示過去每年僅零星學生退學，自2019年起已是倍數增長。他分析學界目前有兩條「移動線」，有直資私立學校因學生移民、準備海外升學轉讀國際學校，罕有招收插班生，留港學生家長見心儀學校有空缺便嘗試轉校。「音樂椅」牽動學生層層「向上移」，例如津貼小學的學生可能轉讀直資私小，直資私小生爭取入讀更有名的學校等。而私立學校靠收取學費營運，直資學校收學費及教育局資助，如有學生退學便首當其衝受影響，故此出現空缺時，有需要吸納插班生填補。

音樂椅牽動學生「向上移」

近日多校於校網張貼招收下學年（2021/22學年）插班生詳情（見表）。男拔附小預告接受2021/22學年小二至小六插班申請，5月中旬公布報名程序。翻查去年該校招生網頁，當時提供小二及小三插班申請，並列明2020/21年度沒有小四至小六學位空缺。

男拔附小回覆本報查詢稱，「不少家長說希望兒子能到本校就讀」，相信讓各級表現優秀的學生有機會參加插班試，最能有效吸納優秀學生，故決定將插班年級回復至小二至小六。校方又稱每年都有學生因不同理由轉校，過去兩年轉校人數相若，相信家長按他們的情况和兒子最大利益決定。

培正招收K2及小二至小四

香港培正小學上周在其facebook宣傳，將招收小量2021/22學年幼稚園低班（K2）及小二至小四入學申請，5月上旬接受網上報名。港大同學會小學校網稱下月7至16日接受2021/22學年小二至小五插班申請。福建中學附屬學校校長徐區懿華稱，學校向來於12月及6月設插班試，取錄學生下學期或新學年入學，她稱2019年起退學學生明顯增多，由以往全年1至2個，增至一年10多個，大都是移民。

轉校潮已持續逾年，有直資小學早前取錄學生本學年下學期插班入學。小一競爭40多人爭1位的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學回覆稱，小學部下學期插班生有效申請超過150份，錄取10餘個學生，校方稱因應不少家長查詢及表達插班意願，故統一處理；另表示小學部共約970學生，退學率小於2%，主要往外國升學。

同樣40多人爭1個小一位的保良局陳守仁小學，1至2月亦已招收小一至小四下學期插班生。校方回覆「只有極小量學額空缺」，但收到不少下學期插班生申請或查詢，並表示學生退學主要是因為海外升學、轉校或私人理由。

教局稱非異常 未能提供退學數據

教育局回覆稱，家長有為子女選擇學校的權利，「每年開課後出現學生流動並非異常」，又說現行機制下，中小學須向教育局申報所有學生缺課及離校個案，惟學生離校個案涉不同因素，部分學生亦會於稍後重返校園，因此未能提供學生退學人數資料。

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