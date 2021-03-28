賞螢團夜湧大埔滘 學會批零管理促限人流 指遊人電筒照螢火蟲「熄燈」 倡漁署夜巡

香港面積雖小，但至今錄得29種螢火蟲，為台灣約一半，而內地已知約100種。由於香港交通方便，吸引不少市民遊客夜間行山賞螢，每年6至9月為賞螢團旺季。香港昆蟲學會會長饒戈以大埔滘為例，雖然位於郊野公園內，但晚上無人巡邏，等於零管理，他曾目睹不少人手持強力電筒照明，令螢火蟲原本在黑暗中閃動的磷光「熄燈」，顯示光污染會影響交配，令族群數量下降。

國際自然保護聯盟螢火蟲專家組早前在國際學術期刊Conservation Science and Practice發表文章，饒戈是專家之一。他說文章分析全球12個國家或地區近年賞螢團的情况，包括泰國、馬來西亞、韓國、台灣、美國及墨西哥等，發現台、韓2019年各有約20萬人次賞螢，是各地之最，其次是日本，有14萬人次。

泰先例：谷生態旅遊致光污染

螢火蟲減八成

文章以泰國安舶瓦（Amphawa）水上市場為例，當地政府2004年鼓勵發展生態旅遊，但未有管制，賞螢船由7艘急增至2010年高峰期近200艘，晚上船舶及河流兩旁新建旅館燈光嚴重干擾螢火蟲繁殖，令其數量急降，目前當地螢火蟲已減少約八成。

台設導賞團路燈包紅玻璃紙

專家：港導遊少教注意事項

饒戈說，台灣推廣觀螢同時有保護措施，例如將路燈包上紅色玻璃紙，部分地點會提供導賞團服務及設預約制度，限制遊客人數。他說本港賞螢熱點大埔滘入口僅豎立三四塊螢火蟲觀賞守則指示牌，呼籲市民勿捕捉或以電筒照射，但晚上沒有職員巡邏。他亦留意到本地有不少一日團「下午食完海鮮，晚上壓軸睇螢火蟲」，導遊甚少教育遊客注意事項，例如派發紅色玻璃紙包着電筒，行山時避免沿路邊行，以防誤踏匿藏枯葉和泥下的幼蟲。他認為漁護署應增加宣傳賞螢時應注意事項，鼓勵市民到其他地點如米埔及濕地公園賞螢，達分流效果。

漁署：會提醒賞螢團 派員勸喻

漁護署回覆稱，得悉近年有團體舉辦夜間螢火蟲觀賞團，會在賞螢旺季前聯絡該等團體，提醒他們出發前及在活動中應提示參加者遵守相關守則。該署已在夜間賞螢熱點設置賞螢守則資訊牌，在賞螢旺季的夜間亦派人到熱點勸喻遊人。

明報記者 馮樂琳

（城市保育）