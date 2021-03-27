教會：民政局預告倘疫情受控 宗教聚會准三成滿

須掃安心碼或登記資料

香港基督教協進會稱，希望教會能及早預備「安心出行」有關配套，至於工作人員是否需檢測則由政府決定。聖公會教省秘書長管浩鳴牧師稱，復活節是基督教大節，希望政府在此前放寬，若限坐三成滿，亦會舉辦實體崇拜。

管浩鳴：會減讀經 每節消毒

管浩鳴說，將規定教堂打開部分窗通風，亦會要求教友填寫當日座號資料，以便追蹤；個別教堂可自行決定是否需預約內進，避免人數過多在外等候。他透露，崇拜會減少讀一段經課及選唱較短詩歌，每節崇拜約1小時，較以往短15分鐘，以騰出時間消毒教堂；教堂會鼓勵教友看網上版經課，現埸亦會提供相關經課紙本，用完即棄，避色交叉感染。

香港天主教社會傳播處稱，會因應政府防疫措施及聚會人數限制，考慮是否舉行公開復活節禮儀，但所有復活節禮儀均會在網上直播。聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝說，聖堂已在準備恢復實體禮儀的事宜，亦考慮彌撒「加場」讓更多教友參與，若復活節前放寬會十分感恩。

梁子超：換氣量成疑 風險高

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，宗教聚會風險高，就算限人數，現場有人唱詩歌或聚集聊天，「人多混雜」，且多數是室內，很多地點附近有建築物擋風，鮮風量或換氣量成疑，爆發風險較高。他說，本港曾出現佛堂群組，其他國家亦出現過不少宗教場地爆疫，政府在放寬宗教聚會前應小心考慮。他認為現時疫情極不穩定，健身室群組爆疫至今不足兩周，若未來兩周源頭不明個案持續減半，政府才應考慮放寬。

（疫情第四波）