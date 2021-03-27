教會招教友入場看崇拜直播 稱4櫈一組 民政局：宗教聚會未准恢復

曾公告恢復實體崇拜 後改直播

本報發現，位於長沙灣的阡陌社區浸信會3月13日在網頁及facebook刊公告，稱「成人實體崇拜」將於上周六（20日）起重開，信徒須預先登記及遞交健康申報承諾書，場內不准飲食及須戴口罩。記者舉行前一晚（19日）以市民身分致電該教會，職員稱因收到消息，不會有實體崇拜，但會開放場地予信徒看直播。本報查看逾10間不同教會的網頁或社交媒體專頁，均以網上直播及錄播代替實體祟拜。

記者上周六晚前往該教會外觀察，約10人在崇拜前進入教會，未知是否所有人都看崇拜直播，當中約4人曾向職員詢問實體崇拜詳情，其後得知改為看直播亦如常內進，直播期間傳出拍掌聲。該會牧師王正傑事後回應本報稱，當日有職員在一間房負責直播崇拜，「有幾個人」在另一間房觀看直播，沒留意人數，但場內每4張櫈一組，每組隔1.5米。

會方：開放敬拜 每時段不過百人

本報事後再向該教會發電郵查詢，該會主任牧師林羅麗斯以電郵回覆稱，早前曾去信民政署，獲署方確認「信徒回來的個人宗教活動是可以」，但要遵守限聚令，故考慮開放地方讓信徒回來敬拜，並發公告。教會為減低人流，只開放三分之一座位，並將有關公告改為內部發放，每時段不足100人登記，只佔原本座位的七分之一。她說基層沒有「先進的手機或電腦」，更可能不懂上網，故開放地方供他們看崇拜錄播，而教會堅持在合法下照顧信徒身心靈需要，極希望政府正視民間需求，恢復現場崇拜。

fb刊逾4人實體小組照片

本報又發現該教會的facebook專頁刊出多張介乎5至7人的合照，部分提及「實體小組」等字眼。林羅麗斯承認於3月16日起向個別小組借出場地，但要求教友須遵守規例，相信對方「因為想合照才聚在一起」，「為免引起誤會」已將相片下架。

對於上述個案是否違規，食衛局及民政事務局均稱要視乎實際情况，例如聚集是否事先組織、聚集者有否互動、聚集是否只瞬間出現等，強調涉及群組聚集的宗教聚會，例如崇拜及彌撒仍未能恢復舉行。

民政事務局補充，於3月1日回覆相關教會時已明確指出不能恢復舉行宗教聚會（例如崇拜），若有宗教團體存在誤解，局方會按實際情况跟進。至於涉宗教場所的限聚令巡視及執法數字，警方稱沒備存相關數字。

明報記者 丘萃瑩

（疫情第四波）