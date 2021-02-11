旅發局推「賞你住」 本地消費800元享500元酒店折扣

參與「賞你住」的市民可憑最多兩張在3月26日至5月31日，共800元或以上的機印收據，享用一次住宿折扣優惠，同一酒店訂單只可使用一次。市民可由4月9日上午10時起，憑有關消費收據，直接向參與酒店預訂。旅發局補充，優惠不適用於旅遊網訂購，另外住宿計劃價格須為一晚或連續兩晚，價格高於500元。

計劃名額兩萬個，旅發局稱將視酒店規模按比例分配名額，參與者先到先得。另外，所有政府指定檢疫酒店並不包括在內，一旦參與酒店活動期間，有確診者在傳染期到訪，網站會即時暫停顯示有關酒店。

網購不適用 不包檢疫酒店

翻查計劃酒店名單，不乏貴價酒店，如香港半島酒店、香港四季酒店、香港瑰麗酒店等。半島酒店回覆稱，仍與旅發局商討計劃詳情及名額。本報以客人身分致電瑰麗酒店及麗思卡爾頓酒店查詢名額，兩間酒店均表示不便透露。

旅發局總幹事程鼎一稱，隨着本港疫情近日轉趨穩定，旅發局希望能透過推出「旅遊．就在香港」新一輪活動，刺激本地零售及餐飲消費。該局補充，待放寬本地團措施，會推出第二輪「賞你遊香港」。

（疫情第四波）