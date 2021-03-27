業界拒商經局復辦本地遊條件 稱要旅客接種疫苗不大可行

政府在去年10月底放寬本地遊，但12月初煞停，旅遊業再次陷入冰封近4個月。消息人士稱，前日會面中雙方都舉例討論能做什麼防疫措施以恢復本地遊。他表示，去年復辦本地遊時，旅議會已列出21項防疫措施，結果旅遊業沒爆發。他接受在旅議會的21項防疫措施上再加幾項，如重啓本地遊條件是業界及從業員自己可做的，例如打針、出發前檢測，都能盡量配合，但認為若然要求旅客都要接種疫苗，不大可行，「通關對於有些人是必須，本地遊很普通，也不是必須」。

會面提出旅客毋須用安心出行

另一消息人士稱，如要求報團者檢測或打針，一來對旅客而言工序複雜，二來本地遊不是香港人去不到，「現在主題公園都沒這個要求……要消費者做，無乜空間」。他形容會面氣氛良好，大家都開誠布公講出難處，「我們坦白說做不到，沒有辦法」。他補充，業界共識一向是認為已經掌握旅客資訊，「幫埋客人買保險」，所以會面上提出覺得毋須用安心出行。

戲院業盼放寬入座及允院內進食

另外，戲院商會昨去信商經局，盼政府下月起放寬戲院入座率至75%，並允許客人在院內進食。信件內容稱，戲院仍需繳交高昂租金，小食營運對戲院很重要，在小食部長期零收入及一半入座率下，戲院實在難以生存。

（疫情第四波）