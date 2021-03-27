伊院助病人視像見證女兒出嫁 遙距飲喜茶

據伊利沙伯醫院昨在社交網站，因急性胃潰瘍入院的病人陳耀文，病情惡化得很快，已兩度做手術，並一度要接受深切治療，至今住院兩個多月。他於本周日在醫護人員協助下，在接駁不同醫療喉管的身上，穿上女兒細心安排的西裝外套，以視像形式見證女兒出嫁：透過手機聽到女婿說「外父飲茶」，又聽到女兒說「爹哋飲茶」，並向他遞茶。外科部護士葉德穎幫助他用印有雙喜的紙杯，遙距喝一口喜茶。

術後說話困難 護士助溝通

葉德穎說，陳病情一度非常不樂觀，需要深切治療，治療過程需要打開氣管造口，脫離危險期後，說話比較困難及不清楚，他會在陳聯絡家人期間陪伴在側，除了協助他學習如何重新使用手機，亦能在了解清楚他想說什麼後，向家人「翻譯」。

葉德穎憶述，有次視像通話，陳的監察儀器響起，血壓升高、心跳加速、呼吸短促，檢查後並無大礙——原來他當時希望出院，見證女兒婚事，鏡頭另一邊的太太急忙着陳不用擔心，安心養病。

得知病人心願後，院方經過一番協調，陳的家人送來禮服紅字，讓他在醫院內參與婚禮。院方形容，陳喝過喜茶後「喜上眉梢」，儀式結束亦向葉道謝。葉就希望，盡力照顧病人的心靈需要，讓他能盡快康復。

（疫情第四波）