中學擬用盡復課安排 中一至中五每天回校上課

小學及幼稚園現可安排全校1/3學生回校上課，中學則上、下午各1/3。教育局昨宣布，決定准幼稚園、中小學等全港學校，在學校復活節假後按校本需要，安排更多學生回校上半日課，每節增至最多全校學生人數2/3。

中學校長會主席連鎮邦說，大部分中學已讓中六生在家預備中學文憑試（DSE），故現安排要應付DSE課程的中四及中五生回校上課；在復活節假期後，學校或讓將要選科的中三生回校，中一及中二級則輪流返校上課。

張勇邦：小一生「陰功」

先安排小一及高年級回校

連稱，其任職的中學擬復活節假後，讓中三至中五生周一至周五每日上午返學上課；中一及中二學生亦可每日上半天課，方法是在周一至周三讓中一及中二學生分別在上、下午上課，至周四及周五兩級學生的上下午上課時間就對調。他冀相關安排可讓每名學生每日都有機會返校上課。

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，去年11月底校園上呼吸道感染爆發致初小停課，小一生這個學年至今僅得一個多月小學校園生活，無法和同學交流、與老師建立關係，形容他們情况「陰功」。他說，其校在復活節假後擬讓小一及小四至小六生回校上課，當校方為小六生完成升中統一派位選校程序後，料最快下月下旬暫停小六生回校，改為小二、三學生輪流上學。

青協業務總監徐小曼表示，初小生長時間沒上學，擔心他們較以往正常時候的學生，在自理能力、社交等發展較慢，提醒學校及家長多留意。她又建議中學生趁復活節假期調校作息，重新適應上學節奏。

教協：八成校長因復課條件感壓力

現時倘全校教職員定期做新冠病毒檢測，學校全部學生可以上半日課，當局會維持相關安排。教協前日向中小學及幼稚園校長發問卷，獲124名校長回覆，逾96%支持復活節假後安排更多學生上半日課，當中近七成支持全體復課；約82%校長稱當局要求全體教師做檢測才可全面復課，令其感壓力。教協同意當局增回校上課學生人數上限，但重申不應將復課與教師檢測或接種疫苗掛鈎。

教聯會歡迎當局放寬面授課堂安排，並促在區域教育服務處增設檢測樣本包數量及增加樣本收發地點，方便教職員定期做新冠病毒檢測。

（疫情第四波）