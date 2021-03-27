科興異常事件比例兩周升兩倍 崔俊明：料因更警覺報告

科興0.075%升至0.25%

復必泰微升

第二期新冠疫苗安全監察昨刊出，截至本周日（21日），本港共接種約35.44萬劑新冠疫苗，衛生署接獲的異常事件報告共793宗，科興和BioNTech疫苗相關事件分別佔591宗和202宗。科興相關的異常事件佔接種劑量的比例，由兩周前（截至7日）的0.075%升約2.3倍，至0.25%，即每打1000宗約有2.5宗報告；BioNTech相關比例則相若，由0.166%微升至0.17%。報告主要症狀包括胸部不適、頭暈、頭痛、發熱、麻痹、呼吸急促、皮疹等。

截至本周日，共錄得9宗打新冠疫苗後死亡報告，除了1宗涉及BioNTech的個案待解剖，其餘8宗涉科興個案的初步解剖顯示，7人死於心血管病，年齡介乎63至80歲；1人死於大動脈撕裂，年齡為55歲，初步認為8宗個案與疫苗無直接因果關係。根據本地死亡率數據，2017至19年同時期（即2月26日至3月21日）滿60歲人口平均有278人死於缺血性心臟病；2019年同期有關年齡人士死亡率為每10萬人13.55宗。

主要涉常見副作用

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明估計，近期有數宗接種科興後離世的個案，市民和醫護人員都「不敢怠慢」，接種者少許不適都會盡快求醫，醫護亦盡快報告，因此個案上升；但個案主要涉及的頭暈、頭痛、皮疹等都是常見已知副作用。崔亦指出，接種疫苗後死亡率較本港背景死亡率低。

（疫情第四波）