Baxter加入生產 政府准復必泰改供應鏈 知名藥廠 許樹昌：專家委會已認可申請

政府發言人回覆查詢，表示BioNTech供應商早前申請修訂疫苗供應鏈，並獲食物及衛生局長批准，現階段並沒有資料顯示是項修訂與未來供港批次的疫苗有關。

昨5600人打第二針科興

新冠疫苗接種計劃上月26日開始，當日打首針科興的6000人，昨起可接種第二針。政府昨晚公布約5600人打第二針科興，同日另約8500人打首劑科興，累計約27.8萬人打了首針科興，打了首針BioNTech的人數維持約15.1萬。

昨早到佐敦官涌體育館打第二針科興、68歲的黎先生表示，打首針3天後有少許腹瀉，因打第二針後反應或較大，昨午會休息半天；同樣打第二針、69歲的梁先生則稱，如多人打疫苗可放寬措施，盼其他人「盡吓責任」。

曾浩輝：倘查復必泰需時

政府或有後備方案

醫管局前主席梁智鴻昨亦打第二針科興，被問本港停打BioNTech，他認為政府應盡快輸入新一批疫苗，毋須等藥廠完成調查。

政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝則估計，調查時間不會太長，「如果真係要啲時間，可能政府都會有後備方案」。被問會否包括運一批新的疫苗來港，曾浩輝稱「這會是大家也想的方案」，但也要跟藥廠商量，做好調查是最優先。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則相信，藥廠檢查生產機器困難不大，相信一周可有結果。

復打BioNTech未有期，但首批於3月6日接種首針BioNTech的市民應今日打第二針，對於原本有多少人預約了今日打第二劑，公務員事務局截稿前沒回覆。

許樹昌透露，Baxter會協助BioNTech生產新冠疫苗，衛生署幾日前已收到申請Baxter成有關疫苗的供港廠房之一，本港疫苗顧問專家委員會已認可有關申請。許解釋，Baxter的聲譽非常好，亦會完全跟足BioNTech的技術製疫苗。

劉宇隆：復必泰需增產

合規格便可

另一顧問專家委員會成員劉宇隆表示，BioNTech需和不同製藥公司聯盟增加產量，只要合規格便可，而Baxter是生產很多藥物的大公司。本報昨日向復星查詢，未獲回覆。

（疫情第四波）