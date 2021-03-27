倘接種後徵狀似染疫 醫生：及早驗

數患者曾打疫苗

防護中心沒披露稱無關

昨日確診的38歲空中服務員發病前3日曾打BioNTech疫苗，早前亦有一名38歲男督察，打科興疫苗後3日確診，衛生防護中心沒主動公布上述患者曾打疫苗。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港至今已有數宗個案在打疫苗後確診。本報昨向衛生署查詢打疫苗後確診數字及個案詳情，署方未有披露，僅重申由於相關個案的發病時間與打疫苗相距只有幾天，預期疫苗未有足夠時間提供保護，相關個案的感染與疫苗無關。

被問市民要如何分辨身體不適是打疫苗所致，還是染疫所致，歐家榮說，感染新冠病毒的病徵可能很輕微，若有病徵，無論有否打疫苗，都應求醫及檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，打疫苗的不良反應較少會出現上呼吸道感染或味覺、嗅覺改變，若有相關病徵，應及早求醫檢測。至於部分疫苗不良反應和染疫相似，例如發燒、肌肉痛等，他建議若打疫苗後持續兩三日不減退，應接受檢測；若本身做高危工作，例如院舍職員、醫護等，或已有暴露史，亦應盡早檢測。

（疫情第四波）