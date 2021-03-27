打復必泰空姐發病 以為副作用 潛伏傳染期七赴北角健身中心 有爆發風險

未即時求醫 病發一周後確診

本港前日無不明源頭本地個案，是4個多月來首次，然而昨日即再現源頭不明個案，患者是38歲日籍空中服務員，3月15日在中山紀念公園體育館打BioNTech，18日喉嚨痛，兩天後失去味覺，她最初以為病徵是疫苗不良反應，延至3月22日到機場辦事時順道求醫，醫生建議她檢測，最終於24日到社區檢測中心檢測，驗出陽性，病毒數值（CT Value）約為24。

教練顧客檢疫 500人檢測

居銅鑼灣劏房 6住客檢疫

歐家榮說，染疫空中服務員自去年11月起沒上班，平時主要在家和去健身，在潛伏期和傳染期曾7次到北角和富中心GO24 Fitness健身中心上普拉提和瑜伽班，約4至5人一組，也曾使用其他器械健身，該健身中心4名教練和20名顧客要檢疫，衛生防護中心已要求政府資訊科技總監辦公室向3月11日或之後曾到該健身中心、有使用「安心出行」者發檢測通知，也已向沒用安心出行的500人發短訊，通知他們檢測，中心未完全掌握有多少人在3月11日或之後到過該健身中心。

歐家榮說，患者在健身中心有戴口罩，但URSUS Fitness的經驗顯示健身中心環境容易有傳播，因運動時呼吸會較深、排出病毒量會較大，健身者也會除口罩飲水，故該健身中心有爆發的風險，要視乎未來一兩日有否更多相關個案。

此外，患者居於銅鑼灣禮頓道禮賢大廈一間劏房，同一單位有9至10個劏房，廚房、廁所非共用。歐家榮說，暫時找到6名住客要檢疫，會繼續了解其他劏房有否住客。

防護中心：沒那麼快有保護作用

或打疫苗前已感染

至於患者在打疫苗後確診，歐家榮說，打針後身體要一定時間才能產生抗體，故相信該個案與打疫苗無關，「打了針不可能那麼快產生保護作用，一般最少兩個禮拜、接種兩劑才有效保護……患者3月18日出現病徵，潛伏期14日，應該3月4日（受感染），有可能打疫苗前已受感染或已接觸到病毒」。

歐又說，已有數宗個案在打疫苗後確診，都是打疫苗後短時間內發病，未有聽聞其他確診者說打疫苗後有不適（見另稿）。

梁子超料發病時病毒量高

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，染疫空中服務員住劏房和去健身都是風險因素，其病毒數值24，屬病毒量偏高，應不是舊個案，估計她發病時病毒量會更高，而即使教練日前已驗過、呈陰性，但可能當時仍處於潛伏期，不代表一定沒受感染，要再驗。

至於會否造成另一次健身室爆發，梁子超說，若該健身中心已出現傳播，因染疫空姐滯後較長時間才檢測，今次介入的時間會較URSUS Fitness遲，要視乎患者病毒排放量、健身室空氣流通情况等，仍要觀察未來數日是否再有相關確診。

明報記者

（疫情第四波）

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