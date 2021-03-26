警署外燒雜物 女咖啡師縱火暴動罪成 官：反覆看片 接納辨認警證供

被告蕭樂婷（26歲）被控於2019年9月22日，在旺角太子道西（西行）及彌敦道交界兩度縱火和參與暴動；另被控在荔枝角道管有一支雷射筆。姚官裁決稱，當晚示威者兩度在旺角警署外縱火及燒雜物，後來警員在附近截停車輛，發現被告及在其背囊搜出頭盔、防毒面具及雷射筆等。控方指公開媒體均拍攝到被告有份參與縱火及暴動，雖然她當時蒙面，但從其金色馬尾特徵、眼鏡、身形、外套、勞工手套及頸後類似紋身圖案等，均可辨認出被告。

姚官續稱，他接納辨認警員的證供，自己反覆觀看片段後，亦認為上述特徵是非常有力的證據，肯定片中參與縱火及暴動的人就是被告。至於管有雷射筆，他認為環境證供未能指向被告必然有傷人意圖，裁定該罪不成立。

和你飛兩男集結罪成 官指被告厭警

另外，報稱廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）涉於前年8月13日晚上機場「和你飛」參與示威，早前在區院否認一項非法集結罪。法官郭啟安昨在裁決中稱，對比案發片段、截圖及兩被告被捕後拍攝的照片等證物，確認高穎康曾在場拍打警車、搬鐵馬到馬路阻塞警車、舉標語叫囂等；麥幸雄有向警車擲水樽、指罵警方車隊等，並綜合兩人及其他示威者的行為，認為他們是「非常厭惡警察」、「一心旨在現場製造混亂」，令當時的暴力情况「一觸即發」，裁定兩人罪成，還押至3月31日判刑。

【案件編號：DCCC 334/20、814/19、27 & 28/20】

（反修例風暴）