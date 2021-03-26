涼茶店女東：飛天南當晚光顧 問吃燉蛋否 稱本月初方悉「南哥」涉案

飛天南再提「拆祠堂」說 官質疑

吳偉南昨早繼續作供，其間再提及「拆祠堂」之說，法官葉佐文質疑「你得幾個村民，人哋十幾個人，你點擋人哋拆祠堂？」又稱「條路咁闊，前前後後都可以入去」；吳表示英龍圍牌坊是必經的出入口，「梗係喺呢個位擋」。

辯方稱兩證人受滋擾不出庭

官着毋須交代原因：應報警喎

吳完成作供後，其代表律師稱網上有人公開辯方證人所屬店舖相片，因而受到滋擾，最後決定不出庭作供。葉官聞言後說「如果遇到騷擾，應該報警喎」，又着辯方不用在庭上道出背後原因。其中一名女證人最終決定出庭，葉官批准她毋須讀出姓名作供。

女證人X供稱，她在元朗鳳群街經營涼茶店，吳偉南每星期光顧2至3次，兩人相識約兩年。案發當晚，吳約9時許到其店喝涼茶，並一同在店內叫外賣吃飯，至近11時離開。吳問她吃不吃燉蛋，X說不吃，之後收舖回家。X回家後收到電話稱「南哥好似死咗喇」，她立即看新聞及社交媒體。X自言「聽到呢個消息好驚」，打電話詢問吳的兒子後便往醫院。

控方盤問X時質疑，吳多次光顧其涼茶店，事隔已逾年半，為何仍清楚記得當晚細節，X說「得南哥喺我舖頭食飯，又發生件咁嘅事，仲要我去醫院探佢」。X又說，她本月初才得知吳牽涉此審訊，其後沒再與他接觸，亦沒看過報道。控方追問兩人之間有否對話，X停頓良久後說「冇」。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動及有意圖而傷人等罪。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

（7.21襲擊案）

（反修例風暴）