答辯方質疑「讚好」視鼓勵犯案 官：言論自由非絕對

上訴庭引述「禁蒙面法案」指出，和平示威者和旁觀者均不會被視為有罪，但當和平示威演變成非法集結或暴動，他們應盡快離場；假如他們有合理理由，或現實情况不容許，則不會構成罪責；不過，當他們使用暴力或威脅使用暴力，便等同越過法律保障和平示威集會的界線，應受法律懲處。

石鏡泉「教仔論」涉伙同犯罪否

大狀：須證是否幕後主腦

至於答辯方認為，社交網絡發達，在WhatsApp、Instagram、Telegram或facebook留言、發送信息，甚至「讚好」均有可能被視為鼓勵犯案，對言論自由構成影響；上訴庭反駁指言論自由並非絕對，當有足夠證據證明相關罪責，相關者「不再是行使言論自由權利的無辜者，他們已橫越可容許的界線，成為非法集結或暴動的犯案者，需要承擔罪責」。

《香港經濟日報》時任副社長石鏡泉於前年7月20日，即7．21白衣人暴動案發生前一日，在一個集會發言稱要保衛自己，需學習元朗鄉親，可拿藤條和軟膠通「教仔」，兩日後撤回言論。對於這番言論又會否屬伙同犯罪？有不具名的大律師認為，雖然石鏡泉的言論惹人懷疑，但仍須看證據上控方能否證明石是上訴庭所指的「幕後主腦」（mastermind），即有份策劃相關暴動，否則較難只憑其言論入罪；另外定罪與否亦與他有否撤回言論無關。

（反修例風暴）