暴動集結案 不在場可入罪 上訴庭裁「伙同犯罪」原則適用 涵蓋「家長車」網上宣傳

原審引述梁天琦案

暴動參與者須「集結在一起」

原審法官郭啟安早前引述上訴庭在「梁天琦案」的判辭指出，暴動參與者須「集結在一起」，惟控方無法證明3名答辯人身處控罪書所指的暴動現場，裁定3人罪名不成立。律政司要求上訴庭釐清「伙同犯罪」原則是否適用於非法集結和暴動罪。案件早前由高等法院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長麥機智、高院法官彭寶琴共同審理。

判辭由潘兆初撰寫。潘官指出，根據《普通法》，除非法例明確或暗示排除「伙同犯罪」，否則此原則適用於所有罪行，即使犯案者並非身處犯案現場，他們亦會因「伙同犯罪」原則而入罪，正如一個人買兇殺人，其罪責至少與殺手相同。

上訴庭：原則適用所有罪行

剔除會致顯著漏洞

上訴庭指出，《公安條例》主要目的為維持公共秩序，當中包括極大公眾利益的考慮，令香港作為文明社會，能在法治的穩固基礎下取得安定和發展，故法庭考慮「伙同犯罪」原則是否適用於非法集結和暴動罪時，必須對公眾利益作充分考量，認為上述考量既可確保所有犯案者被捕，同時避免在非法集結或暴動情况下被捕的無辜者面對刑責。

上訴庭認為，「梁天琦案」只處理主謀者（principal）的罪責，但沒有排除以「伙同犯罪」原則處理共謀者（accessory）。上訴庭並引述英國一宗1970年的暴動罪案例指出，無論透過語言、行動等宣傳或鼓勵非法集結或暴動，抑或親身參與其中，均屬干犯有關罪行，認為共謀者與主謀者的罪責相同，對社會秩序構成同樣傷害。

引述律政司 指集結暴動流動性高

上訴庭引述律政司一方的看法，形容現時的非法集結或暴動流動性高，涉及大量擔任不同角色的參與者，部分人甚至並非身處案發現場，相關行為包括遙距監察和發號施令的「幕後主腦」（mastermind）、提供資金和物資、透過電話和社交媒體鼓勵或宣傳示威、收集磚頭和汽油彈等武器、以「哨兵」方式通報警方佈防，以及駕車接送示威者離開。潘官稱，假如「伙同犯罪」原則被剔除，「他們將不用承擔罪責，導致非法集結或暴動罪出現顯著的漏洞」。

大律師：檢控門檻降 灰色地帶不少

有不願具名的大律師說，暫未能估計上訴庭是次裁決對暴動及非法集結案的影響，但相信可鞏固律政司在相關案件的勝算，警方亦有機會藉詞拘捕更多不在場者。他又稱，以往控方須證明被告是否在場參與某場暴動或非法集結，但現時毋須證明這點，只需就被告在案中的角色舉證，檢控門檻降低。他指出，按照判辭，有不少情况會有灰色地帶（見表），對此表示「有啲擔心」，但最終要看控方如何詮釋該被告的案情及角色。

【案件編號：CASJ 1/20】

明報記者

（反修例風暴）

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