李宇軒控勾結外國等3罪 檢疫缺席提堂

控方透露，被告李宇軒（30歲）已與律師會面，因須強制檢疫至4月4日，故昨未能出庭。《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德下令，因被告於下次提訊時未完成檢疫，豁免他屆時出庭。

根據控罪書，本案由警方國安處總督察李書權負責。控罪分別指稱，被告於去年7月1日至今年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特區或者中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

被告亦被指於今年7月某日至8月23日期間，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，協助被告離開香港到台灣，意圖妨礙拘捕或檢控被告。上述控罪中，只有陳梓華同被落案起訴，黎智英只是被捕，Mark Herman Simon及劉祖廸則被通緝。

另涉串謀協助罪犯管有彈藥

另外，被告被控於2020年8月10日，在沙田住所內無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

【案件編號：WKCC1107/21】

（港區國安法）