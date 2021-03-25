「出行易」App更新 有齊巴士線實時到站資訊

運署：已規定短租爛地車場提供空位數據

邱國鼎說，新版界面「會似現在使用的地圖（App）」，對象為所有道路使用者，包括駕駛者、公共交通工具乘客、行人、單車友等，配合個人化設計。他說，「香港出行易」獨特之處在於提供泊車位實時數據，署方一直與不同停車場營運商洽談提供更多開放數據，現時已有約30%停車場提供，相信未來會繼續增加，「已與地政總署合作，規定短期租約停車場、爛地停車場要提供實時空位開放數據，新發展項目的地契都會陸續有相關要求，現有的停車場亦會繼續商談」。他說新版本新功能之一是用家可設定常用停車場。

邱又說，新版「香港出行易」會加入九巴及龍運巴士實時到站數據，基本上所有專營巴士營辦商路線的實時到站數據都齊備，程式會顯示未來3班車的預計到站時間；另亦可在地圖上選擇附近的巴士或小巴站，檢視路線及到站資訊。行人方面，程式亦提供無障礙通道資訊，方便不同用家。