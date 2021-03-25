智慧燈柱增「私隱友善」 試光學雷達代攝影

據了解，原定去年底在油尖旺裝設的11支智慧燈柱已暫緩，未再新增。

專責委員會去年3月發表報告，資科辦同年5月移除智慧燈柱上的攝影機及藍牙交通探測器。資科辦發言人稱，目前智慧燈柱上主要有氣象和空氣質素感應器、顯示燈柱地理位置的藍牙傳送器等，有關智慧燈柱的位置及附設功能亦於網站及「資料一線通」公開，本月底將推出網上公眾展覽，讓市民了解智慧燈柱內的各項智能裝置及用途。

運署副署長稱裝探測器「防車禍後阻塞」

一方面智慧燈柱移除運輸署所有交通探測器，但運輸署卻在主要幹道的其他燈柱安裝1200組同類型交通探測器。運輸署副署長邱國鼎稱，交通探測器安裝在主要幹道很有用，因主要幹道車流量最高，如有交通意外或阻塞，未必有很多替代路線，反而內街「轉個彎就走到」，現無意在內街安裝更多交通探測器，認為會有不同關注。

方保僑指無諮詢「米已成炊」

促交代所蒐資料會否供執法用

智慧燈柱技術諮詢專責委員會成員之一方保僑認為，做法上可見資科辦相對運輸署更重視私隱，運輸署在裝設1200組交通探測器前未作公開諮詢，「現時『米已成炊』，不得不用，運輸署更應公開透明」，要求署方交代所有探測器的確實位置、蒐集的資料、使用的技術、私隱報告結果、會否作執法用途等。