區諾軒大聲公襲警 原判社服改囚9周 律政司稱沒「真誠悔意」 上訴庭裁原審原則錯罰過輕

上訴庭表示，考慮到控罪目的為保護正當執行職務的警務人員，加上案情嚴重性、犯案手法和處理，以及區諾軒短時間內干犯相同罪行，將兩項控罪的量刑起點分別上調至4周和10周，其中兩周分期執行，最終因區已服畢逾105小時社服令等，判區入獄9星期。區諾軒離開犯人欄時高呼「唔使灰心」。

律政司：道歉範圍限粗言罵警

律政司一方表示，襲警罪的刑罰須嚴峻和具阻嚇力，除非有強而有力的理由，否則量刑起點為即時監禁；又形容警方當日表現克制，推進速度緩慢，惟區諾軒以謾罵和情緒發泄的方式阻礙警方開路，並非與警方溝通，「現在都看不到任何客觀理由，為何可以要求警方停止執行職務」。

律政司一方又稱，根據黃之鋒2014年衝入公民廣場一案，法庭已就「真誠悔意」作出解釋，認為區諾軒的求情內容沒顯露自己對犯案行為的歉意，只是將道歉範圍局限於自己以粗言穢語責罵警員，「甚至無直接就侮辱性言詞道歉，例如『死黑警』、『毅進仔』等」，認為區沒真誠悔意，不應判處社會服務令。

區方稱調停非示威遭官反駁

區諾軒一方則表示，從事後孔明的角度審視案件，當然會有更好的處理方法，惟區當日希望與指揮官對話，透過議員身分調停，並非示威者的一分子，案發翌日亦公開就其不當的應對方法致歉。高院首席法官潘兆初反駁，區當時稱警員「非法禁錮」示威者，質疑他「用咁嘅字眼」可如何化解事件。

潘官指出，當時有人喊「人踩人」，質疑區大可接受警方勸喻離開行車路，從而減低風險。潘官又稱，即使指揮官不在場，但負責處理記者的警察公共關係科警司高振邦仍然在場，認為區大可與高對話。上訴庭法官彭偉昌則認為，區作為接受過高等教育的人，他可要求高振邦透過對講機聯絡指揮官，惟區當時只說「我有權嘈你」，「知佢（區）激動，但唔係將所有常識撇開」。

質疑可要求聯絡指揮官

官：知激動但唔係將常識撇開

區諾軒經審訊被裁定兩項襲警罪成後，他不服定罪曾到上訴庭提出上訴，今年2月亦遭駁回。

【案件編號：CAAR2/20】

（反修例風暴）