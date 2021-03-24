律政司刑期覆核暫全勝 9人變監禁 反修例案18人加刑 近半未成年

明報記者 戴晴曦 余卓祈

襲警、非法集結罪覆核最多

兩未成年改判留案底

本報統計律政司於2019至2021年間就反修例案件提出的刑期覆核申請，發現截至昨日，律政司至少提出18宗申請，其中17宗涉及19名被告，當中8人犯案時年齡為18歲以下。至於控罪方面，覆核數目最多的控罪為襲警罪，其次為非法集結罪（見圖2）。

除了一名被告覆核未處理，其餘18人的刑期覆核全部成功，一人正等候更生和勞教中心等報告，未有最終判刑，當中9人由社會服務令、感化令等非監禁式刑罰，改判入更生中心、勞教中心、教導所或即時監禁。另有兩名14歲被告由不留案底的兒童保護令，改判感化和社會服務令，變相留案底。

去年刑期覆核按年升逾3倍

鄭若驊：年輕乃「微不足道」考慮

律政司長鄭若驊昨在網誌公布，律政司去年共提出17宗刑期覆核申請，當中16宗屬反修例相關案件。翻查律政司刑事檢控科年報，有關申請為過去5年新高，按年升逾3倍（見圖1）。鄭若驊表示，當律政司發現刑罰並非經法律認可、原則上錯誤、明顯過重或不足，便會在合適情况下跟進，包括向上訴庭申請覆核刑罰。

鄭若驊表示，上訴庭在多宗覆核案中，重申黃之鋒2014年衝入公民廣場案的判刑原則，包括懲罰和阻嚇的重要性、年輕或個人背景只是有限或微不足道的判刑考慮、有關原則同樣適用於非暴力的非法集結案，以及集結者因壯膽效應而犯案的嚴重性。她又指出，青少年認罪雖可獲減刑，但仍會留案底，認為他們的律師有法律責任告知案件證據的強弱，亦須提醒他們一旦罪成所面對的法律後果。

郭憬憲：覆核令「人生規劃再落空」

指改判留案底「不近人情」

曾處理多宗反修例案件的大律師郭憬憲說，目前被律政司提出覆核的被告，部分原被判感化令，惟全遭上訴庭撤銷，導致下級法院法官受有關裁決所限，甚少考慮為年紀較輕的被告索取感化或社會服務令報告，只考慮索取更生中心、勞教中心和教導所報告。他認為裁判官等「前線法官」有較多審視感化報告及接觸少年被告的機會，認為上訴庭應給予他們更多酌情權。

郭憬憲又說，上訴庭裁定律政司覆核成功，及後向被告加刑時，通常基於案件已折騰被告一段時間而減刑一個月，形容部分被告的情况會因遭受覆核而「極端地慘」，「例如做晒240小時社會服務令，後來被判3年監禁，咁減刑一個月，其實有咩大意思？被告所有人生規劃只會再次落空」，部分被告被改判留案底的做法亦令人惋惜，「純粹帶出案底影響，做法好不近人情」。

郭嘆「治亂世用重典」

無法解決社會問題

郭表示，律政司有權以公眾利益為由，要求上訴庭加刑，惟他有感雙方目前均以「治亂世用重典」的思維處理社會問題，做法雖不屬「追殺」示威者，惟同樣無法解決社會和世代問題，「困喺一個世界，俗啲講係井底之蛙」，甚至令整個制度失去認受性（legitimacy）。

他又稱，部分罪行只是單純以利益掛帥，法庭加重刑罰可增阻嚇，惟被告所抱持的政治理念無法單憑刑罰處理，「2014年至今都可以看到這個問題，呢套邏輯唔太work」。

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676