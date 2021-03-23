人大常委下周一二開會 改基本法附件一二

全國人大常委會昨午召開委員長會議，會上決定下周一、二在北京舉行常委會會議，修訂基本法附件一、二，即特首、立法會及選委會的組成、選舉方法等，但暫未提及具體內容。人大常委會修改後，本地仍要修改相關法例。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉稱，修訂對於堅持及完善一國兩制制度體系、維護憲法及基本法確定的香港憲制秩序，完善香港選舉制度，推動「適合香港實際情况」的民主政制發展、確保香港長治久安和長期繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益有重要意義。

鄭若驊稱泛民有空間 「除非反中亂港」

民主派早前已普遍預計參選空間將大幅收窄，鄭若驊接受文匯報訪問時否認，「除非他說的『民主』是反中亂港」，她說提出不同意見不代表反中亂港，只要「愛國愛港」、符合擁護基本法、效忠香港特區等要求，仍可參政。

人大早前頒布的《決定》提及設立候選人資格審查委員會，鄭若驊稱會按基本法、港區國安法、人大就基本法104條釋法以及本地法律，確保候選人符合資格，稱並非要「搞清一色」。她表示，律政司負責有關工作的專員已根據人大《決定》內容的框架開始思考，為正式啟動相關工作作準備，除了律政司法律草擬科外，亦會邀請熟悉選舉制度、基本法及各法律領域律師提供法律諮詢。

譚惠珠倡選委界別予非選委參選

基本法委員會副主任譚惠珠接受「香港01」專訪時則稱，候選人資格審查委員會成員須完全避免利益衝突，不應參選任何選舉，若由選委任成員，應表明不行使選舉提名權；她並提到國安部門人員未必需要擔任成員。譚惠珠又認為，立法會的選委會界別可開放予非選委參選，免受既得利益者或政黨影響。