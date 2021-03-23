分批送警署 家屬見車即喊「打畀我」「掛住你」

8名港人昨分4批被送返港。上午9時半，天水圍警署外已有多部警車及近30名警員戒備，人稱「王婆婆」的王鳳瑤帶同「Save 12」燈牌及「Free All Political Prisoners」（釋放所有政治犯）紙牌到場聲援。據了解，郭子麟、鄭子豪、李子賢及黃偉賢的家人昨到天水圍警署外了解。

載有8名港人的七人車先後約早上10時、下午3時、4時及5時抵達天水圍警署。兩名市民於馬路旁亮起手機燈聲援，第二批七人車抵達警署時，有家屬隔着馬路朝七人車高呼：「阿仔，媽咪喺度，打電話畀我呀！」李子賢親屬在第三批車輛抵達警署時三度高呼：「李子賢，姨媽好掛住你呀！」隨後落淚。王婆婆高舉紙牌，不斷朝警署叫喊「撐住呀手足」、「釋放政治犯」、「手足加油」。協助家屬的「12港人關注組」成員鄒幸彤批評，警方沒通知家屬有關押返犯人的時間、地點等安排，「李子賢家屬不知子賢是否在車，有車經過就叫」。

市民：不知何車載何人 仍望送支持

到場了解的元朗區議員李頌慈表示，昨日回港的8人雖在內地刑滿出獄，回港後仍須面對在港控罪。到場聲援的市民阿Win說，去年兩名未成年港人移交港警時，她亦有到天水圍警署外聲援，雖然只能目送私家車離開，亦不清楚哪部車有載人，仍希望到場送上支持。阿Win說，一直擔心12港人的安全和健康，現時共有10人返港，「其實唔樂觀，但返咗香港好啲，叫做返番嚟自己地方」。

明報記者 陳冬綾