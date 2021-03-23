8人移交港警 國安處接手李宇軒 關注組批押返安排不通知家屬 稱李錄口供沒律師

李涉勾結外國洗錢 至昨未起訴

警方昨在深圳灣口岸分批接收內地執法機關送返的8名男子，並帶返天水圍警署。據現場觀察，自早上10時許至下午5時，8名疑犯黑布蒙頭，分4批乘七人車或私家車，由警車開路駛入警署。

據了解，首名到達的是李宇軒，他到達天水圍警署時，李桂華與國安處人員在場。李宇軒去年8月10日與壹傳媒創辦人黎智英等8人一同被捕，李被捕罪名為勾結外國或境外勢力危害國家安全罪及洗黑錢，至昨晚未被起訴。

第二批到達的被捕者是嚴文謙、張銘裕和張俊富，他們屬同案被告，據悉「落簿」後被帶到大埔警署；第三批到達的是鄭子豪、黃偉然及李子賢。最後返港的是郭子麟。

警方昨發新聞稿，表示內地執法機關完成相關司法程序後將8人移交，6宗在港發生的案件分別由國安處、商業罪案調查科、港島總區刑事部、新界北總區刑事部和東九龍總區刑事部跟進。

關注組：警稱李「唔想見律師」

多名家屬昨早9時許到達天水圍警署外守候，有家屬見七人車駛過，連聲高呼家人姓名，「阿仔媽咪喺度呀，打電話畀我呀」（見另稿）。

協助家屬的「12港人關注組」成員鄒幸彤昨傍晚見記者表示，對警方的移交安排非常失望，稱家屬連日向警方、入境處等查詢，但警方從來無交代，「相信大家可以理解，整整7個月，212日，無見到家人，他們急切希望見一面」、「家人卑微的要求，想送一件衫，想送一啲嘢食畀佢哋仔仔都要起碼知道去邊」，批評警方沒交代8人被送往何處，律師要逐間警署查問，其中李宇軒的律師中午到達警署申請會見，警員稱李「錄緊口供唔想見律師」，質疑李在沒律師陪同下錄取口供。

警：按程序行事 尊重被捕人權利

有家屬接「報平安」電話可見面

警方回應稱，警務人員執行職務時，會按照相關法例、既定程序或守則行事。警方稱一向尊重被捕人的權利，所有被捕人均受法律保障。

據了解，有家屬昨接獲被囚親人電話報平安，亦有家屬可與親人見面。有部分疑犯向警方表示，暫毋須律師代表。

鄒幸彤：喬映瑜鄧棨然送粵兩監獄

鄒幸彤表示，12港人所涉案件部分排期至2023年，很大可能無法保釋，將面臨長期羈押。至於仍未返港、因「組織偷越國（邊）境罪」罪成分別判囚2年及3年的喬映瑜及鄧棨然，鄒幸彤透露，喬已被送至廣東省女子監獄，鄧則被送至廣東省從化監獄，二人家屬至今各收到一封信，未有接到電話。

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