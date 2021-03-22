教師寫信投訴校長 校監轉交校長 當「意見」處理了事 教協批違指引

與校長兩會面 到場方悉處理投訴

資深教師陳老師（化名）去年曾向校監投訴校長，包括投訴校長未可為教師團隊作表率等。校監接獲投訴後，向陳老師表示投訴會當成「意見」處理，陳表示不同意。校監其後以短訊徵詢陳老師意見，表示希望把投訴信轉交校長，陳老師回覆時，校監稱已把信轉交校長。

陳老師說，該校校董亦曾兩次與校長及她會面，但事前均沒透露會面目的，有次陳老師到場才獲悉是處理投訴，即便她拒絕，校長仍堅持要當面處理，更聲稱自己未曾看過投訴信。校監其後再約校長與陳老師會面處理投訴，惟仍堅稱因投訴內容不涉校長失德及金錢，不構成「投訴」。

前職員投訴見校長「受審」

校長視對「行政混亂」意見處理

曾於同校工作、目前已離職的職員張小姐（化名），早前亦曾向校監投訴校長。張小姐說，去年入職首月，校長曾連續兩日召見她，其間除沒收她手機，又要她解鎖電話以示沒有錄音，更安排一名同職級同事在場筆錄，形容像「審犯」，故向校監投訴。惟張小姐3個月後仍未獲任何消息，向校監查詢後才獲回覆，其投訴校長本人及副校長已討論過，被視作對學校「行政混亂」的意見處理。兩人不滿校方處理手法，遂向教協求助，並於今年初聯署去信教育局投訴。

葉建源：做法令投訴人陷入困難

教協副會長葉建源稱，學校在上述兩個案的做法已違反學校行政手冊中的指引，包括學校應訂定一套保密、能保障涉事者，包括投訴人私隱的處理投訴程序，以及任何被投訴人員均不應參與處理事件等。他說個案不是單一事件，社會應該關注，稱事件顯示校方不願意處理投訴，做法除令投訴的職員陷入非常困難的境地，亦增加投訴人身心壓力及焦慮。