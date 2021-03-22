醫生：頭痛尿頻未直接反映中風 記錄病人服薄血藥重要

港大內科學系腦神經科臨牀教授張德輝接受本報查詢時說，沒看過黃志光病况，不評論個別事件。他說一般而言，口齒不清、半邊手腳乏力或麻痹，屬典型的中風徵狀；頭暈、頭痛、嘔吐、尿頻則不是「straightforward（直接）反映中風」，有可能是腸胃炎、腦膜炎、尿道問題等，而多次嘔吐亦可能四肢乏力。

他說，若病人本來服用薄血藥華法林及在公立醫院覆診，其病歷應有相關紀錄，入急症室時應會被寫入病歷，形容記錄服用華法林都「幾緊要」，「會諗用藥同病徵有無關係」，如分流站護士沒記錄病人有服用華法林，會令人懷疑是否看漏病歷。

稱難評論早治療能否救活

人手有限難持續監察候診者

至於提早3小時發現腦出血中風是否能獲救，張德輝說治療當然愈早愈好，但難評論能否救活病人。他解釋，病人服用華法林，要先用其他方法「解」，例如輸入新鮮血漿、注射維他命K，但都不會立刻見效，其間腦部可能繼續出血，「唔係一定可以避開呢個（死亡）後果」。張說事後看頭暈、頭痛、嘔吐可能是中風先兆，病人可能剛入急症室時已是腦出血，但公道一點，病人在分流站當刻病徵未必令人懷疑是中風。

被問急症室能否在病人候診期間再做分流診斷，張回應稱分流目的是區分診斷病人先後次序，人手有限下，難持續監察每名病人。