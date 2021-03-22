急症室等3小時 六旬漢腦出血亡 嘔吐入院列次緊急 家人質疑分流欠妥

威院：醫護已按情况相應處理

家屬稱暫定本周會面

威院發言人稱，分流護士按指引初步評估，確認病人頭部沒有受傷、沒有口齒不清及手腳乏力等中風症狀，病人當時維生指數穩定及神志清醒。護士有查閱病人醫療紀錄，評估後將病人分流為次緊急類別。院方覆核當日紀錄，認為急症室醫護已按病人情况相應處理。

院方理解黃志光（死者）家屬感到非常難過，向其致以深切慰問，正安排與家屬會面，解釋治療過程。據黃志光胞弟透露，暫定本周與院方會面，屬胞兄離世後雙方首次溝通。

頭痛尿頻乏力 搶救揭腦出血

死者服薄血藥 家屬稱分流沒記錄

69歲男死者黃志光，曾在2013年中風，患抗磷脂症候群，容易形成血栓，需服用薄血藥華法林（warfarin），定期在公立醫院內科覆診。去年10月23日約晚上8時，黃志光在家中嘔吐約3次，8時46分經救護車送抵威爾斯親王醫院急症室，由胞弟陪伴。黃當時頭痛頭暈，被分流站列為次緊急組別（第4級），即僅先於非緊急（第5級）。他不久後尿頻及四肢乏力，無法自行去廁所，護士遞上尿壺，其後胞弟建議為黃穿尿片。

同晚10時許，護士將黃志光推至候診室。直至11時12分，胞弟發現黃的面色轉黑，身體沒有呼吸的起伏，立即通知醫護搶救，經腦掃描發現其腦部嚴重出血，屬出血性中風，腦科醫生翌晨零時診斷後認為難以做手術治療，黃終在凌晨3時48分離世。

死者胞弟斥「好離譜」

彭鴻昌倡電子手環監察候診者

黃志光胞弟受訪時認為事件「好離譜」，「入急症室咁耐無醫生睇佢（胞兄）」，亦質疑是否分流時「唔專業」，沒有記錄用薄血藥，稱若胞兄被分流為第3級，及早發現腦出血，「起碼有一線（生存）機會」。

協助死者家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌說，個案反映分流準確程度及監察等候病人問題，黃被分流時沒有記錄服用華法林，該藥有出血的副作用，若連同病人頭暈等病徵，可推斷為腦出血中風，分流為次緊急類別可能不恰當。彭續說，病人在候診期間無醫護巡視，或接駁監器監察，令急症室未能察覺病情轉差。

他建議加強培訓急症室分流護士，在分流指引列明如何判斷服用華法林的病人，亦希望醫院用電子手環監察候診病人，掌握他們的病情變化。

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