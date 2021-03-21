失業貸款不受惠 康復者收入減盼支援

任補習遇歧視 家長怕怕

謝女士去年12月確診，留院約半個月與外界隔絕，猶幸至親送暖，胞姐與姑姐幾乎每天輪流到醫院送湯及食物給她。醫護亦關懷備至，有夜發高燒，護士給她退燒藥與退熱貼，輕拍肩膊安慰她「唔使驚」，令她感動至今。

出院初期，謝女士曾失眠及嘔吐，受情緒困擾，常夢見躺在病牀的畫面。如今她大致康復，大年初一亦到胞姐家拜年，與胞姐及胞兄一家十多人聚會。疫情下難在大時大節聚首，這是自去年年初一後再度有大型家庭聚會，她說當日閒話家常，吃賀年小食，「已很開心」。

不過，康復路上更大難關是經濟問題與就業困難。雖然謝女士已有抗體，但在工作上還是遇歧視，原本為20多名學生上門補習，出院後有些家長說「遲啲先啦」，最後僅可為一人上門補習及為一些學生網上補習。猶幸最近多一名家長聯絡她，本月中可再上門補習。

「不只是醫好身體就算」

冀政府關心更多

疫情反覆，補習收入不穩，「沒想到如此慘淡」。她有計劃找其他工作，但仍在摸索，且轉型不易。不擅電腦的她，最近報讀僱員再培訓局的網頁設計課程，本月中起上課。她希望設計補習宣傳單張，在網上尋找更多補習生意，也相信電腦技巧對其他工作有幫助。

財政預算案提出向失業者提供上限8萬元貸款，但像謝女士一樣收入大減的人不符資格。她冀政府放寬申請門檻，最希望可設免息借貸，助新冠康復者渡難關。她說不少康復者工作遇歧視，「好多人會驚，不知我們有抗體」，寄語政府教育社會了解更多，亦要更關心康復者，給予更多就業及經濟支援，「不只是醫好我們的身體就算」。

（疫情第四波）