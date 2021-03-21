陳肇始：高接種率有利商通關免檢

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫苗接種計劃展開逾3周，累計逾30萬人已接種第一劑疫苗，接種率約4%。全球多國討論疫苗護照及出行便利，食物及衛生局長陳肇始認為，高接種率有利港府與海外商討免除檢疫、檢測等安排。此外，她說衛生防護中心聯合科學委員會有探討是否可放寬已接種疫苗的人到醫院及院舍探訪，認為這是本地較大的誘因。
陳肇始昨在商台《政經星期六》被問到通關是否接種疫苗的誘因，她表示，誘因是建基於整個社會是否有更多市民接種疫苗。她稱政府現正審視有哪些誘因，在科學及數據上能否支持這些誘因。她說一些誘因例如通關、出行等，需與相關國家或地區商討，若要有利政府更有條件開展討論，需要有較高疫苗接種率。
至於和內地通關是否可以豁免檢疫或減日數等，她稱當局一直與專家探討。多種處所目前需遵守政府各項防疫規例，被問到若處所全數人已接種疫苗，是否可少點限制，她說若已接種兩劑疫苗，「絕對可以向這個方向考量、設計」。
許樹昌：現4%接種屬偏低
本港錄得8宗接種疫苗後死亡的個案，影響市民接種信心。出席同一節目的中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如果打了第一針，卻不打第二針，將「前功盡廢」，因要靠第二針刺激免疫系統，才可達至更穩定的抗體保護功效。
他在節目後表示，本港新冠疫苗接種率只是4％，屬於偏低，加上本港仍有源頭不明個案，相信未必有很多國家會與本港探討通關，因此必須提高接種率，同時亦有助院舍恢復探訪安排。