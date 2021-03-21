陳肇始：高接種率有利商通關免檢

陳肇始昨在商台《政經星期六》被問到通關是否接種疫苗的誘因，她表示，誘因是建基於整個社會是否有更多市民接種疫苗。她稱政府現正審視有哪些誘因，在科學及數據上能否支持這些誘因。她說一些誘因例如通關、出行等，需與相關國家或地區商討，若要有利政府更有條件開展討論，需要有較高疫苗接種率。

至於和內地通關是否可以豁免檢疫或減日數等，她稱當局一直與專家探討。多種處所目前需遵守政府各項防疫規例，被問到若處所全數人已接種疫苗，是否可少點限制，她說若已接種兩劑疫苗，「絕對可以向這個方向考量、設計」。

許樹昌：現4%接種屬偏低

本港錄得8宗接種疫苗後死亡的個案，影響市民接種信心。出席同一節目的中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，如果打了第一針，卻不打第二針，將「前功盡廢」，因要靠第二針刺激免疫系統，才可達至更穩定的抗體保護功效。

他在節目後表示，本港新冠疫苗接種率只是4％，屬於偏低，加上本港仍有源頭不明個案，相信未必有很多國家會與本港探討通關，因此必須提高接種率，同時亦有助院舍恢復探訪安排。

（疫情第四波）