精神科醫生倡維持社交 籲勿單打獨鬥

精神科專科醫生曾繁光稱，過去一年不少市民留家避疫，容易引發孤獨、沮喪等負面情緒，加上經濟受疫情衝擊，市民易感到無助和恐懼。他說，部分人平日靠做運動減壓，疫情下減少做運動，令腦部神經傳遞較遲緩，壓力未能抒發。他建議市民減少留在家，在盡量保護自己下恢復正常生活，社交模式或需稍微調整，例如由外出用膳改為逛公園聊天。他又建議市民抗疫不要單打獨鬥，反而應多與親友見面，維持社交接觸。

限聚影響小組輔導 網上欠親密

生命熱線執行總監吳志崑表示，疫情下求助個案較往年急增一倍，但機構向求助者提供服務亦面對種種限制，以自殺者親友為例，互助小組部分時間需改為網上進行，但有部分參加者會覺得網上欠缺親密感，分享哀傷經歷時會卻步，即使可實體舉行小組，人數會有限制，機構亦不能提供食物飲品，營造較輕鬆的氣氛幫助參加者建立關係。

機構過往會探訪和協助有需要的自殺者親友搬家，限聚令下亦難以提供協助。

輔導員避身體接觸增隔膜

此外，機構在提供輔導服務上亦面對不同困難。吳志崑說，求助者接受輔導時容易哭泣，拉下口罩抹眼淚鼻涕或增加傳播風險，輔導員亦礙於疫情，不能透過拍肩等身體接觸慰問，增加雙方之間隔膜。他說機構會因應政府防疫規定調整服務模式，盡量幫助每名求助者。

（疫情第四波）