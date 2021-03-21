妻檢疫期自殺 夫奔喪隔離體會孤獨 生命熱線求助來電倍增 助死者親友扶持振作

明報記者 黃詩雅

現年54歲的Paul到澳洲留學時認識妻子，他形容妻子脾氣好、勤儉、為人着想，兩人畢業後回港共諧連理，Paul從事市場營銷，太太則任職會計，夫婦倆「公一份婆一份」，新婚後二人月入共3萬元，妻子當年每日徒步30分鐘到碼頭搭船過海上班，並會自備午餐。「即係一日使唔到10蚊，佢真係好慳，慳錢專家嚟。」Paul如是說。

丈夫兒子在澳洲 探望遇封城滯留

妻子其後誕下兒子，一家三口同行十數載，前年Paul陪兒子到澳洲讀書，妻子則留港工作。去年初，妻子請了兩周假期前往澳洲探望他和兒子，準備返港時卻遇上疫情爆發，妻子遂應老闆建議於澳洲在家工作，「佢由朝頭早7點8點，到夜晚6點7點，冇乜去廁所，我唔知點解佢咁專心囉，佢又拉埋啲窗簾，好黑咁樣」。封城期間，Paul獨自負責外出購買食物及日用品，妻子長期在家工作，「佢好鍾意游水，以前每日都游，但泳池閂晒，佢可能都估唔到咁樣困法會癲」。

憂失業失眠 怕傳染傭人不交談

去年5月，妻子獨自返港並居家檢疫14日，「佢返到去係閂埋門，唔會同工人傾計，驚傳染咗畀佢」，其間Paul曾收到妻子來電說失眠，他如今回想，始發覺妻子當時十分孤獨。妻子亦曾四度致電胞姊傾訴，「佢家姐教佢寫低面對嘅問題，希望可以減低佢嘅煩惱，佢寫咗10個問題，其實都係圍繞住驚冇份工、冇收入、唔知點樣炒工人、驚移唔到民」。在家隔離約第12天，妻子留下深喉唾液樣本，趁家傭外出時從單位一躍而下，送院不治。

「被人困得耐就有呢個感覺」

Paul在千里以外收到噩耗，「頭嗰幾日shocked（震驚）到好似冇嘢咁，唔覺㗎，陪咗30年嘅人太習以為常」，他甚至想過不回港，逃避妻子離世的事實，但後來仍帶兒子回港，他形容過程十分折騰，抵港後先到酒店等候檢測，翌日才回家居家檢疫14天。完成檢疫後一晚，兒子和家傭外出，家中只剩Paul一人，「冲涼時覺得好孤獨，嗰種孤獨感係第一次，我呢世人唔識孤獨，點解好冷清？點解呢個世界得番我？冲完涼我醒一醒，原來老婆當時就係咁嘅感覺，被人困得耐就有呢個感覺」。

辦完喪禮後，Paul先後與神父及心理醫生見面，並聯絡生命熱線，社工與他網上見面後，安排他參加為期兩個月的「釋心同行——自殺者親友支援計劃」，互助小組的組員互相分享及祝福，「如果你哋冇呢啲咁樣嘅事，你哋只不過都係一個旁觀者，我哋呢8個人好明白大家嘅心情」。妻子至今離世約10個月，Paul每周都接受輔導，他說仍不敢翻妻子的遺物，自己的結婚戒指則放入妻子的骨灰龕內，象徵一直陪着她。

生命熱線去年共接獲約6萬個電話求助，較前年增加約3萬個；去年自殺者親友求助160宗，與往年相若。警方表示，去年1月至11月年共接獲593宗自殺案件。

（疫情第四波）