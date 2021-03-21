增8確診1源頭不明 涉匯豐總行裝修工

昨日新增8宗確診，包括1宗輸入個案，是一名43歲外傭（第11,371宗），她於3月7日從菲律賓抵港，驗出有N501Y變種病毒。唯一一宗源頭不明個案是負責木工的42歲裝修工人，他沒有病徵，最後一日上班是3月19日；衛生防護中心傳染病處主任張竹君前日稱，該裝修工人3月11至15日到匯豐總行大廈裝修，因大廈被納入強制檢測而驗病毒。

其餘6宗相關個案，包括前日確診、曾帶孫兒到藍田啓田商場飲茶六旬家庭主婦的女兒（第11,367宗）；URSUS Fitness群組昨增3宗確診，包括一名顧客及兩名密切接觸者，都是在檢疫中心確診，群組累計141宗個案。

康城封區未現個案 13人違強檢令

此外，政府前晚起在將軍澳日出康城領凱第9座封區，至昨日凌晨2時有1235名居民接受檢測，全部驗出陰性；另有一名嬰兒要等候採集糞便樣本。政府之後在區內執法，發現13人未強檢，已向他們發出強制檢測令或定額罰款5000元。政府又派員到訪約450戶，當中約60戶在過程中沒人應門，當局稱會跟進。

（疫情第四波）