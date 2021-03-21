稱疫下市民怕求醫 曾見肺癆童菌擴全身 被嘲「所謂專家」 劉：為推廣接種值得

穿「勉逆歷」衣服打科興被揶揄

劉：病人互助組織名 寓意互勉

劉宇隆在香港研究、治病、教學逾30年，曾發表逾400份論文，現為港大兒童及青少年科學系講座教授，專於傳染病、免疫學和遺傳學。他近日回應疫苗問題時曾說：「呢啲全部都無足夠數據，係一種感覺」；上月打科興疫苗後又展示「勉逆歷」衣服，並稱接種後感覺良好，結果被網民取笑。劉解釋，「勉逆歷」是原發性免疫缺陷病人互助組織的名稱，有互相勉勵、逆境中同行的意味。他自嘲變成「千夫所指的『所謂』的專家」，但仍值得，願市民理解疫苗資訊和接種的重要。

劉宇隆說，疫下有小孩「肺癆菌成身擴散晒，嚟到都唔知點醫」，又有皮肌炎小孩嚴重至無法走路方求醫，接觸過兩三人嚴重至險死，「新冠病毒間接令小朋友好suffer（受苦）」，「呢啲唔係打針後死嘅，但因為新冠無去睇病同跟進，你點計條數？市民只睇到打針後的事，個個義憤填胸話唔得唔得，要煞停（接種計劃），佢哋又睇唔睇到呢啲（上述個案）呢？」

倡宗教團體助推廣 用剩疫苗應捐他區

他建議動用社區網絡和公民的力量，政府應主動聯繫天主教和佛教團體、同鄉會和少數族裔等領袖，盡量用更深入的資料解釋疫苗利弊，讓他們明白接種的重要和釋除疑慮，助他們在社群推廣打針。

若本港用剩大量疫苗，劉宇隆認為應捐給其他地區，「橫掂你市民都唔要，咪捐畀人囉。浪費咁重要嘅資源係一種『業』。否則香港會孭住呢啲業障。希望唔會咁啦」。

（疫情第四波）