「雞啼日出」比喻：打針後死不代表疫苗致命 倡定期公布心血管病數字 讓公眾對比了解

稱有長者動脈栓塞 幸打針前求醫篩出

劉宇隆引述有家庭醫生稱盼打針的長者中，一至兩成被發現潛在健康風險而不能打針，如患高血壓、糖尿病等，有一兩人接受電腦掃描更發現冠狀動脈栓塞，「係天畀我哋嘅wake-up call（警鐘），篩查到，提供治療和穩定方案，否則佢就變成另一個statistics（統計數據），行到唔知邊度，跌低，無打針就死咗，原來心血管已塞七八九成」。他認為門診醫生都有責任教長者管理健康，「教佢哋養到自己穩穩陣陣，血糖好、血壓好，乜嘢都『靚仔晒』先打（針）」，公營門診應負責為基層提供此服務。

至於疫苗和死亡的間接關係是否能排除？劉說：「例如3條冠狀動脈已經塞到七八成，打針嗰下會唔會好緊張使到佢血壓飈升，從而成為壓垮駱駝的最後一根稻草？呢樣嘢冇人講得掂。所以市民要明白，如果有咁嚴重嘅病，搞掂咗佢先，旁邊愛錫你嘅人打晒（針）先，保護番你。」

劉宇隆知悉有市民對是否接種第二劑科興存疑，他說有打第二針好過只打一針，相信遲1至3星期應無問題，但多於3、4星期就可能影響有效率。

倡跟進死者遺屬助釋疑 「人性化一點」

對於死者至親，劉宇隆說：「打完（針）三五七日走咗，家人朋友梗係唔接受啦。如果唔打針會唔會唔走啊？」他建議政府為家屬設熱線，應有醫生進一步跟進家屬的疑惑，及設心理輔導，「人性化一點去處理，不單止冷冰冰的調查報告說無直接因果關係」。

（疫情第四波）