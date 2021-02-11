港大劉宇隆：盼中學生今夏可接種 研究計劃招200人打疫苗檢視效果 再擴至小學生

本港19歲或以下人口過百萬，但本港正接種的兩款疫苗均不推薦兒童接種，BioNTech不推薦用於16歲以下兒童；科興不建議用於18歲以下者。香港大學兒童及青少年科學系因應有關疫苗未有針對16歲以下人群的公開數據，擬推行青少年新冠疫苗研究，計劃招募11至16歲健康的中一至中四學生接種，並為每名招募學生的父母接種與孩子相同的疫苗。

科興BioNTech各100人 家長齊接種 最快6月交結果

港大兒童及青少年科學系講座教授、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆接受本報專訪時表示，研究擬招募200名中一至中四生，兩種疫苗分別各100人接種，連同其父母共600人加入研究，期望對比青少年和成年人打針後安全性和有效性的異同，整體會追蹤3年，期望最快下月起展開研究並於約3個內獲初步結果，在6至7月向政府交結果和接種建議。

盼明年初陸續全面恢復面授

料港人接種率七成方可除罩生活

劉宇隆希望若結果順利，最快今年夏天開展中學生新冠疫苗接種，此後會研究小學生，如順利，盼將接種計劃進一步擴至小學生。他希望隨着師生均接種疫苗，能於明年初讓中小學生陸續全面恢復面授課程。

食衛局：研究對象受疫苗基金保障

就上述研究中可能出現的不良反應，食衛局回覆本報查詢稱，就港大展開相關臨牀研究涉招募中學生接種新冠疫苗，觀察疫苗副作用和成效的研究，研究對象可得到新冠疫苗保障基金的保障。

接種疫苗或成為各國恢復人流往來的契機，劉宇隆笑言「我都好鍾意去旅行，我都miss（掛住）去日本」，希望隨各地接種率增加可通關旅行；又指若今年底時大部分市民已接種第一劑，及一半人口接種了兩劑，通關就穩陣。至於港人何時可除下口罩生活，他相信要待接種率達七至八成。

港府協議採購的第三種疫苗——阿斯利康/牛津大學疫苗對南非變異病毒株基本上無效，劉宇隆說「畀阿斯利康多啲機會證明佢（疫苗）都唔係差成咁」，指目前相關研究資料不算多，希望予藥廠更多時間做研究確認，本港再決定是否購買。

倡外傭接種 減變異病毒傳入風險

截至上周五，本港錄得96宗N501Y變異病毒株，當中8宗屬南非變異株，劉宇隆稱，當中5宗南非變異株個案患者均由菲律賓抵港；本港錄得的5宗巴西變異株亦全數為菲律賓抵港者，另有1名菲律賓抵港者帶英國變異株。他說，目前由東南亞地區輸入變異株最大風險是菲律賓，本港很多菲傭，她們兩邊走對港疫情帶來憂慮，盼外傭能接種。至於科興疫苗目前沒有對變異病毒株有效程度的數據，是否代表外傭應選打BioNTech？劉宇隆說這是個人選擇，「如果佢想揀科興，都好過唔打啊」。

明報記者 朱韻斐

（疫情第四波）

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