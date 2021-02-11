港大劉宇隆：盼中學生今夏可接種 研究計劃招200人打疫苗檢視效果 再擴至小學生

【明報專訊】政府正推行新型冠狀病毒疫苗接種計劃，期望達群體免疫，但本港購入的兩款疫苗均不推薦兒童接種。香港大學正招募200名中學生接種科興或BioNTech疫苗，以檢視免疫和不良反應，研究對象可獲疫苗保障基金保障，最快暑假出初步結果。若結果順利，參與研究的港大專家劉宇隆希望最快能在夏季起向中學生推接種計劃，繼而做小學生接種研究，然後再擴接種群組，期望明年初起陸續全面恢復中小學面授課程。劉宇隆又稱自己都「好miss（掛住）去日本」，期望隨着接種率上升可通關，又預料接種率達七至八成時，港人有望除口罩生活。
本港19歲或以下人口過百萬，但本港正接種的兩款疫苗均不推薦兒童接種，BioNTech不推薦用於16歲以下兒童；科興不建議用於18歲以下者。香港大學兒童及青少年科學系因應有關疫苗未有針對16歲以下人群的公開數據，擬推行青少年新冠疫苗研究，計劃招募11至16歲健康的中一至中四學生接種，並為每名招募學生的父母接種與孩子相同的疫苗。
科興BioNTech各100人 家長齊接種 最快6月交結果
港大兒童及青少年科學系講座教授、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆接受本報專訪時表示，研究擬招募200名中一至中四生，兩種疫苗分別各100人接種，連同其父母共600人加入研究，期望對比青少年和成年人打針後安全性和有效性的異同，整體會追蹤3年，期望最快下月起展開研究並於約3個內獲初步結果，在6至7月向政府交結果和接種建議。
盼明年初陸續全面恢復面授
料港人接種率七成方可除罩生活
劉宇隆希望若結果順利，最快今年夏天開展中學生新冠疫苗接種，此後會研究小學生，如順利，盼將接種計劃進一步擴至小學生。他希望隨着師生均接種疫苗，能於明年初讓中小學生陸續全面恢復面授課程。
食衛局：研究對象受疫苗基金保障
就上述研究中可能出現的不良反應，食衛局回覆本報查詢稱，就港大展開相關臨牀研究涉招募中學生接種新冠疫苗，觀察疫苗副作用和成效的研究，研究對象可得到新冠疫苗保障基金的保障。
接種疫苗或成為各國恢復人流往來的契機，劉宇隆笑言「我都好鍾意去旅行，我都miss（掛住）去日本」，希望隨各地接種率增加可通關旅行；又指若今年底時大部分市民已接種第一劑，及一半人口接種了兩劑，通關就穩陣。至於港人何時可除下口罩生活，他相信要待接種率達七至八成。
港府協議採購的第三種疫苗——阿斯利康/牛津大學疫苗對南非變異病毒株基本上無效，劉宇隆說「畀阿斯利康多啲機會證明佢（疫苗）都唔係差成咁」，指目前相關研究資料不算多，希望予藥廠更多時間做研究確認，本港再決定是否購買。
倡外傭接種 減變異病毒傳入風險
截至上周五，本港錄得96宗N501Y變異病毒株，當中8宗屬南非變異株，劉宇隆稱，當中5宗南非變異株個案患者均由菲律賓抵港；本港錄得的5宗巴西變異株亦全數為菲律賓抵港者，另有1名菲律賓抵港者帶英國變異株。他說，目前由東南亞地區輸入變異株最大風險是菲律賓，本港很多菲傭，她們兩邊走對港疫情帶來憂慮，盼外傭能接種。至於科興疫苗目前沒有對變異病毒株有效程度的數據，是否代表外傭應選打BioNTech？劉宇隆說這是個人選擇，「如果佢想揀科興，都好過唔打啊」。
明報記者 朱韻斐
（疫情第四波）
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