分析：各自在國民面前顯強硬

「美國之音」引述美國企業研究所高級研究員庫珀（Zack Cooper）稱，會談目的是讓雙方有機會互相了解立場，華府並沒期望與北京在美方關切的問題上達成任何共識，「會談很可能最後雙方都抱着對對方的不滿而歸」。伯盛仲合律師事務所（JLG）國際監管與合規部合伙人博格（James Berger）表示，雙方都不會對自身認為重要的方面作出重大讓步，「他們主要想做的是，讓他們各自的國內觀眾感覺他們看起來是強硬的」。

南京大學南海協同創新研究中心主任朱鋒說：「中美關係今天的複雜性就是，吵歸吵，談歸談，但千萬不要打起來，這是最重要的。」他認為中美會談未來要處理3個問題，包括合作、競爭、對抗；外界毋須把兩國吵架看得太重。中央社引述台灣陸委會前副主委高長分析，雙方在關稅等經貿議題可能會有進展，但外界關注的台灣、新疆與香港問題，要有共識很困難。

台前高官：經貿可議 台港疆問題難達共識

深圳大學特聘教授丁學良對鳳凰衛視稱，今次對話可期待兩國有機會合作的領域，一是在全球範圍內防控新冠疫情；二是中美盡快針對兩國軍艦和飛機在中國周邊的行動訂立一個雙方能遵守的行動規則和溝通機制；三是中國學生赴美留學和兩國學者學術合作；四是氣候問題；五是加入新的擴大版TPP（跨太平洋戰略經濟伙伴關係協定）。

（中美角力）