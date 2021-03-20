1.5小時開場 互指超時違外交禮儀楊潔篪首輪發言17分鐘 美：協定各兩分鐘

美方補充發言後記者被着離場

中方抗議 傳媒留下聽「還擊」

現場片段可見，美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文先各自發言兩分多鐘，之後中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪講話共計約17分鐘，外長王毅再致辭約4分鐘。正當閉門會議準備開始、現場記者離開之際，布林肯着傳媒留步，稱因中方發言過長，他和蘇利文有補充，兩人各再發言約兩分鐘。其後工作人員要求記者離場，中方官員和記者抗議，副外長謝峰說「這不公平」，楊潔篪則質疑美方為何害怕記者在場，最後傳媒留下，楊王兩人又再發言回應，其中楊稱「以為你們會遵守基本的外交禮節」。

有匿名美國官員稱，中國代表團似乎意在「譁眾取寵」（grandstanding）和「公開做騷」（public theatrics and dramatics），目標對象是國內民眾，有違外交禮節。央視引述中國代表團官員稱，美方先致開場白時嚴重超時，又對中國內外政策無理攻擊指摘，這不是待客之道，也不符外交禮儀。

王毅問有否吃午餐 楊潔篪：泡麵

另鳳凰衛視指出，會談沒安排午餐和晚餐。微信公號「玉淵潭天」發布短片顯示，在會場路上王毅問楊潔篪有無吃午餐，楊答「我吃的泡麵（即食麵）」。

（中美角力）