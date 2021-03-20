美開場提台港疆 華：管好自己 兩輪閉門會議 美指「實際直接」華稱「算順利」

布林肯：華威脅世界「基於規則的秩序」

首輪會談於當地時間18日下午1時開始，是美國總統拜登上台以來中美高層首次面對面交談，其中第一輪對話前的雙方開場致辭對傳媒開放。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外長王毅依次發言。據美國國務院網站記錄，布林肯首先對楊潔篪和王毅表示歡迎，隨後話鋒一轉，稱雙方將討論中國對新疆、香港、台灣的行動，針對美國的網絡襲擊、以及對美國盟友的經濟脅迫等議題，「（中國）這些行動都威脅着維持世界穩定、基於規則的秩序」。蘇利文說美方不尋求對抗，「但歡迎激烈的競爭」。

楊潔篪：中國有中國式民主 美人權問題多

其後楊潔篪發表約17分鐘的講話表達中方立場。根據現場片段及新華社引述，楊潔篪稱美國有美國式的民主，中國有中國式的民主；美國國內在人權等方面存在很多問題，應當管好自己，不應說三道四。他說：「中國共產黨領導和中國政治制度得到中國人民衷心擁護，任何要改變中國社會制度的做法都是徒勞的。」他又強調台灣、香港、新疆都是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方干涉內政，將繼續作出堅定回應，「你們沒有資格稱從實力的地位出發同中國談話……因為中國人是不吃這一套的」。

提美就港事升級制裁 王毅：非待客之道

王毅接着表示，美國在中方出發前就香港問題升級制裁「不是正常的待客之道」。他說國際社會高度關注中美對話，「如美方願意，我們可以同美方一道，在相互尊重的基礎上交換意見，把我們應當做的工作做好」。為回應中方言論，布林肯和蘇利文再有發言，其後中方亦再回應，開場時段又再延長（見表）。

《紐約時報》及路透社引述一名美國高級官員透露，討論在記者離開房間後平靜下來，首輪對話「實際（substantive）、認真及直接」，稱雙方各有就其關切及優先議題作出表述，會晤時間遠長於原訂的兩小時。

次輪對話 王稱「談了很多地區問題」

第二場對話於當晚7時45分開始，晚上10時許結束。據鳳凰衛視現場畫面，記者在中方離開時詢問會談情况，王毅形容「還算順利，談了很多地區問題」、「明天還有很多問題要談」。記者追問第二輪對話是否達到預期，王毅反問「什麼預期」。至於首輪對話的氣氛，他說「談不上緊張，雙方闡述各自立場」。

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示，中方認為對話是雙方一次加強溝通、管控分歧、拓展合作的好機會，「對今後一段時期中美關係發展有着重要的指導意義」。他又說，阿拉斯加是美國最靠北的州，「中國代表團成員不僅感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，也感受到了美國作為主人的待客之道」。趙又稱，由於美方不遵守事先有關發言時間的約定，是美方挑釁、挑起爭端在先，所以雙方在開場白的時候就充滿火藥味和戲劇色彩，「這不是中方的初衷」。他說這次開場白後面還有「正餐」，希望美方能與中方相向而行，推動中美關係健康穩定發展。

（綜合報道）

（中美角力）

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