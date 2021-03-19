英最高院院長：倘港司法獨立遭削 不會提名法官來港

韋彥德勳爵認為對港人有責任，是否不再派法官來港，取決於情况是否到了一個無可能再繼續來港服務的地步，「這是非常嚴重的一步（it's a very serious step to take）」。

感對港人有責 「不容法院聲譽陷危機」

有議員於會上提及關注香港近期發展，包括國安法、修改選舉制度等，問韋彥德會否繼續在香港法院出任非常任法官。韋彥德表示，自從國安法去年生效後，一直密切關注香港發展，有與英國外相、司法大臣密切聯絡，定期檢視有關安排，「我不會容許最高法院的聲譽陷入危機」。他稱香港大律師公會、律師會、民主派等均支持他們繼續參與香港事務。

去年國安法通過後，韋彥德曾發聲明，對於會否繼續派法官來港出任非常任法官，他稱會視乎香港的司法獨立及法治是否得以維持。

非常任法官賀知義：完全同意

早前獲任命為非常任法官的英國最高法院副院長賀知義（Lord Hodge）則稱，在艱難時刻為港人做事及協助香港的司法獨立，以及保護英國法院的聲譽之間是有衝突，又稱完全同意韋彥德所言。