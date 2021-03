英最高院院長：倘港司法獨立遭削 不會提名法官來港

【明報專訊】《港區國安法》實施後,海外法官是否仍願來港出任終審法院非常任法官備受關注。英國最高法院院長韋彥德勳爵(Lord Robert Reed)在當地時間周三(17日)於英國國會最高法院年度聽證會強調,不會容許最高法院的聲譽陷入危機,表示若出現香港司法獨立遭削弱、或要違反法治、或香港的情况令他們再無法憑良心服務(we could no longer in good conscience serve there),他便不會再來港任非常任法官、或提名其他法官來港。